В Находке пропала семилетняя девочка

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.

"Установлено, что 2 июня в 15.30 (08.30 мск) девочка ушла из дома на улице 25 лет Октября и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Ребенка ищут сотрудники городского отдела МВД, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и волонтеры. Ориентировка с приметами девочки передана полиции и Росгвардии.