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РИА Новости

Украинским полицейским, в пьяном виде ранившим мальчика, смягчили статью

Вчера, 04:14
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Обвинение украинским полицейским, в пьяном виде ранившим пятилетнего мальчика, смягчили, вместо восьми лет лишения свободы им теперь грозит два года ограничения, передает украинское агентство УНИАН.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь борются врачи.
Действия патрульных были квалифицированы как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

"Сегодня следователь Государственного бюро расследований уведомил двух полицейских о подозрении в совершении уголовного преступления <...> "Неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц", — передает агентство, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Максимальное наказание по этой статье — ограничение свободы на срок до двух лет.
Уточняется, что работники патрульной полиции во время отдыха решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам. Во время стрельбы они попали в мальчика, который был на детской площадке возле дома.
Сотрудники полиции
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