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РИА Новости

Бахрейн разрешил компаниям с иностранным капиталом добывать нефть и газ

Вчера, 04:00
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Hasan Jamali
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Бахрейна и дядя короля принц Халифа бен Салман Аль Халифа издал указ, согласно которому компаниям с иностранным капиталом разрешается добыча нефти и природного газа на территории королевства, сообщает официальное информационное агентство островного государства BNA.
"Компаниям с иностранным капиталом разрешается владеть 100% деятельности по добыче нефти и природного газа в королевстве Бахрейн", - цитирует агентство документ.
Согласно заявлению, иностранной головной компании необходимо иметь уже подписанный или находящийся на последней стадии подписания договор с правительством Бахрейна о разработке и производстве нефти и природного газа в стране.
Указ вступает в силу на следующий день после публикации его в официальном издании.
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