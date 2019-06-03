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РИА Новости

Прах погибших в ДТП в Приморье китайских туристов увезли на родину

Вчера, 03:27
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© Фото : Управление МВД России по Приморскому краюПассажирский автобус перевернулся в Приморье
Пассажирский автобус перевернулся в Приморье
© Фото : Управление МВД России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Родственники погибших в ДТП в Приморье китайских туристов с их прахом и еще трое членов тургруппы вылетели из Владивостока в Шанхай, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
Во вторник, 28 мая, при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших выписали, туристы вернулись домой. Возбуждено уголовное дело, водитель помещен под домашний арест.
"Все 15 человек вчера улетели", - сказал собеседник.
Это 12 родственников погибших граждан КНР, а также еще трое туристов, которые были в составе попавшей в аварию группы, в том числе мужчина с черепно-мозговой травмой, которого выписали последним. Граждане КНР вылетели в Шанхай в 23.45 (16.45 мск) воскресенья.
Последствия ДТП с участием автобуса В Приморье. 28 мая 2019
31 мая, 06:55
Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, поместили под домашний арест
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ТуризмтуристыДТП с автобусом в ПриморьеКитайПриморский крайПроисшествия
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