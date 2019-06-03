Прах погибших в ДТП в Приморье китайских туристов увезли на родину

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Родственники погибших в ДТП в Приморье китайских туристов с их прахом и еще трое членов тургруппы вылетели из Владивостока в Шанхай, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

Во вторник, 28 мая, при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших выписали, туристы вернулись домой. Возбуждено уголовное дело, водитель помещен под домашний арест.

"Все 15 человек вчера улетели", - сказал собеседник.