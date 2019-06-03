Глава Кубани предложил приучать к сортировке мусора с детства

СТОКГОЛЬМ, 3 июн — РИА Новости, Ольга Лимонова. Для разрешения ситуации с утилизацией мусора в России необходимо начать воспринимать его как ценный ресурс, а также приучать к сортировке отходов с раннего возраста, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня мусорная проблема - она в первую очередь в головах и в самих нас, в тех, кто этот мусор и делает мусором, тогда как он может быть прибыльным ресурсом и для людей и для муниципалитетов", - рассказал Кондратьев РИА Новости.

Делегация администрации Краснодарского края во главе с губернатором 30-31 мая посетила Стокгольм, где познакомилась с технологиями утилизации мусора, которые широко используются в Швеции. Поездка была организована при поддержке торгового представительства и посольства России в королевстве.

Особый интерес вызвали высокотехнологичные мусоросжигательные заводы, которые позволяют уничтожать мусор без вредных выбросов в атмосферу. При этом тепло от сжигания мусора частично преобразуется в электроэнергию, частично используется для отопления домов жителей района, откуда поступили отходы. "Использование мусора может снижать себестоимость тепла, которое поступает в дома жителей, потому что это тепло - из отходов, и населенные пункты становятся чище", - отмечает Кондратьев.

Одним из важных технологических условий утилизации мусора таким экологичным способом является его предварительная сортировка. "И вот тут надо подумать, как приучать людей к этому (к сортировке мусора - ред.). В Швеции это начинают делать с детского сада, наверное, нам тоже надо начинать с детского сада, со школы. Надо подготовить общество к тому, что вопрос, как жить без мусора - это вопрос самого общества и каждый может на это повлиять", - считает губернатор.

В настоящее время в Швеции функционируют 40 мусоросжигательных заводов, тепло которых используется для отопления жилых домов. Один завод может перерабатывать около 150 тонн мусора день, примерная стоимость строительства - 35-40 миллионов евро. В настоящее время руководство Краснодарского края планирует строительство двух технологичных заводов по сжиганию мусора в крае и ведет поиск партнеров для осуществления проекта.