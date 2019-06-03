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РИА Новости

Опубликовано видео нападения на бывшего спецназовца в Подмосковье

Вчера, 02:34
23656
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео нападения неизвестных на 35-летнего мужчину в поселке Путилково в Подмосковье, в результате которого тот скончался.
Ранее в управлениях СК и МВД по Московской области сообщили, что неизвестный зарезал мужчину в ходе драке, после чего скрылся. По предварительным данным, между погибшим и группой молодых людей произошел конфликт "из-за личных неприязненных отношений".
Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье "убийство", устанавливаются обстоятельства преступления, ведется поиск злоумышленников.
Как рассказал в соцсетях друг погибшего, Никита Белянкин, служивший в спецназе ГРУ и принимавший участие в спецоперации в Сирии, стал свидетелем конфликта, в ходе которого агрессивная толпа начала приставать к молодому человеку. Бывший спецназовец вступился за незнакомца, в результате чего получил удар ножом в область сердца.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеПодмосковьеПроисшествия
Популярные комментарии
Вот так!??? И этим зверям закон не писан... Не пора ли вводить понятие ТИТУЛЬНОГО НАРОДА, народа государствообразующего, создавшего ВЕЛИКУЮ культуру и защищать этот народ и окультуривать его... Повесить этого зверя в Москве на красной площади, чтоб тух и был таким же зверям примером, чтобы знали...
3 июня, 03:58
Vladislav Serbskiy
4530004
ГРУ, отреагируйте, некому кроме вас...
3 июня, 03:48
Ayrat Sadykov
3110201
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