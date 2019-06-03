Опубликовано видео нападения на бывшего спецназовца в Подмосковье

Ранее в управлениях СК и МВД по Московской области сообщили, что неизвестный зарезал мужчину в ходе драке, после чего скрылся. По предварительным данным, между погибшим и группой молодых людей произошел конфликт "из-за личных неприязненных отношений".

Как рассказал в соцсетях друг погибшего, Никита Белянкин, служивший в спецназе ГРУ и принимавший участие в спецоперации в Сирии, стал свидетелем конфликта, в ходе которого агрессивная толпа начала приставать к молодому человеку. Бывший спецназовец вступился за незнакомца, в результате чего получил удар ножом в область сердца.