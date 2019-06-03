Канада решила приостановить работу посольства в Венесуэле

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле, а также оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве, говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

"В конце этого месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не будут в состоянии получить дипломатическую аккредитацию при режиме (президента Николаса) Мадуро, и их визы закончатся. Тем самым, у нас не остается иного выбора, кроме как приостановить работу посольства Канады в Венесуэле с этого момента", - говорится в заявлении.

Также проводится "оценка статуса венесуэльских дипломатов, назначенных режимом Мадуро в Канаду", добавила она.

Ответственность за ситуацию Фриланд возложила на власти Венесуэлы.

При этом Канада продолжит оказывать консульские услуги канадцам в Венесуэле через свое посольство в Колумбии, заявила глава МИД и напомнила, что "мы советовали канадцам избегать любых поездок в Венесуэлу".