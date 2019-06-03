Ким Чен Ын появился на публике с "репрессированным" дипломатом

ТОКИО/МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который, по сообщениям южнокорейских СМИ, был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын посмотрел 2 июня представление кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии", — говорится в сообщении.

В числе лиц, сопровождавших "уважаемого руководителя", на концерте были его супруга Ли Соль Чжу и глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоль.

© AP Photo / Ahn Young-joon Трансляция концерта, который посетили северокорейский лидер Ким Чен Ын и высокопоставленный чиновник Ким Ён Чхоль © AP Photo / Ahn Young-joon Трансляция концерта, который посетили северокорейский лидер Ким Чен Ын и высокопоставленный чиновник Ким Ён Чхоль

Южнокорейская газета "Чосон ильбо" ранее выступила с утверждением, что Ким Ён Чхоль был отправлен на "перевоспитание" в провинцию Чагандо. Он был одним из основных переговорщиков в ходе подготовки второй встречи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое в феврале.

Издание также утверждало, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал саммита в Ханое. Вместе с Ким Хёк Чхолем также якобы были казнены еще четыре сотрудника МИД КНДР. "Казненных", как утверждает "Чосон ильбо", обвинили в шпионаже в пользу США.