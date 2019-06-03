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РИА Новости

Ким Чен Ын появился на публике с "репрессированным" дипломатом

Вчера, 02:11
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© AFP 2019 / KCNA VIA KNSЛидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения выступления кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии. 3 июня 2019
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения выступления кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии. 3 июня 2019
© AFP 2019 / KCNA VIA KNS
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения выступления кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии. 3 июня 2019
ТОКИО/МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который, по сообщениям южнокорейских СМИ, был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын посмотрел 2 июня представление кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии", — говорится в сообщении.

В числе лиц, сопровождавших "уважаемого руководителя", на концерте были его супруга Ли Соль Чжу и глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоль.
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция концерта, который посетили северокорейский лидер Ким Чен Ын и высокопоставленный чиновник Ким Ён Чхоль
Трансляция концерта, который посетили северокорейский лидер Ким Чен Ын и высокопоставленный чиновник Ким Ён Чхоль
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция концерта, который посетили северокорейский лидер Ким Чен Ын и высокопоставленный чиновник Ким Ён Чхоль
Южнокорейская газета "Чосон ильбо" ранее выступила с утверждением, что Ким Ён Чхоль был отправлен на "перевоспитание" в провинцию Чагандо. Он был одним из основных переговорщиков в ходе подготовки второй встречи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое в феврале.
Издание также утверждало, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал саммита в Ханое. Вместе с Ким Хёк Чхолем также якобы были казнены еще четыре сотрудника МИД КНДР. "Казненных", как утверждает "Чосон ильбо", обвинили в шпионаже в пользу США.
Ранее в Южной Корее консервативная пресса уже распространяла сообщения о казнях в Северной Корее чиновников, которые потом появлялись где-то живыми и невредимыми.
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Ким Чен ЫнКНДРСШАВ мире
Популярные комментарии
Южнокорейские СМИ в отношении товарища Кима практически ничем не отличаются от наших и западных балаболов в отношении товарища Сталина.
3 июня, 07:15
Иван Иванов
2100000
И так всегда. Что-то хорошее писать о северной Корее по законом Кореи Южной - преступление. А вот, плохое - пожалуйста, сколько хочешь. Вот. и стараются. Все время появляются утки о якобы, казнях тех или иных деятелей в КНДР, но каждый раз они оказываются живы и здоровы. Нетрудно было предположить, что так будет и в этот раз. Сообщение оказалось враньем, но... многим пришлось ко двору и без проверки принято, разлетевшись по миру, как очередная страшилка о нехорошей Северной Корее....
3 июня, 02:32
sadin-81
1900000
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