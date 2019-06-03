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РИА Новости
Новое оружие России

Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену

Вчера, 01:49
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© РИА Новости / Андрей СтанавовФрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров"
Фрегат проекта 11356 Адмирал Макаров
© РИА Новости / Андрей Станавов
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров". Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Фрегаты проекта 11356, строительство которых приостановили из-за срыва поставок украинских силовых установок, смогут заменить корветы проекта 20386, рассказал в интервью порталу Flotprom начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ Владимир Тряпичников.
Минобороны и Калининградский завод "Янтарь" подписали два контракта на шесть сторожевых кораблей проекта 11356.
Но со строительством второй тройки возникли сложности: энергетические установки для кораблей поставляло украинское предприятие "Зоря-Машпроект".
Из-за обострения отношений между странами Киев заморозил военно-техническое сотрудничество с Москвой. Верфь к тому моменту успела получить двигатели только для трех фрегатов.
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24 ноября 2017, 14:19
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
Корветы проекта 20386 разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Головной корабль проекта — "Меркурий".
Они предназначены для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс".
По словам генерального директора "Северной верфи" Игоря Пономарева, "Меркурий" будет передан ВМФ на рубеже 2021/22 годов. Всего же до 2025 года флот рассчитывает получить три корвета проекта 20386.
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Новое оружие РоссииРоссияВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Все крупные предприятия украины работали на оборонку, были рабочие места, были заказы, платили деньги за их выполнение, а они всё продули ради польских туалетов и клубничных плонтаций. Ведь не даром про хохлов говорят что дай им курицу несущую золотые яйца они её зарежут в силу своего скудоумия и сварят из неё суп.
3 июня, 05:35
ЩВЩеня Вмерла
8861104
Кого модернизировать и тем более "починить"? 11356 будут доделывать, там три корабля на воду спущены уже. А новость вообще о другом, о том что новейший проект 20386 заменит корабли проекта 11356. Ибо по характеристикам он лучше. Просто новое поколение кораблей, от стелса и до модульной архитектуры.
3 июня, 03:12
nnikolo.fedoseev
7002007
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