Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Фрегаты проекта 11356, строительство которых приостановили из-за срыва поставок украинских силовых установок, смогут заменить корветы проекта 20386, рассказал в интервью порталу Фрегаты проекта 11356, строительство которых приостановили из-за срыва поставок украинских силовых установок, смогут заменить корветы проекта 20386, рассказал в интервью порталу Flotprom начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ Владимир Тряпичников.

Минобороны и Калининградский завод "Янтарь" подписали два контракта на шесть сторожевых кораблей проекта 11356.

Но со строительством второй тройки возникли сложности: энергетические установки для кораблей поставляло украинское предприятие "Зоря-Машпроект".

Из-за обострения отношений между странами Киев заморозил военно-техническое сотрудничество с Москвой. Верфь к тому моменту успела получить двигатели только для трех фрегатов.

Корветы проекта 20386 разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Головной корабль проекта — "Меркурий".

Они предназначены для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс".