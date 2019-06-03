Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Фрегаты проекта 11356, строительство которых приостановили из-за срыва поставок украинских силовых установок, смогут заменить корветы проекта 20386, рассказал в интервью порталу Flotprom начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ Владимир Тряпичников.
Минобороны и Калининградский завод "Янтарь" подписали два контракта на шесть сторожевых кораблей проекта 11356.
Но со строительством второй тройки возникли сложности: энергетические установки для кораблей поставляло украинское предприятие "Зоря-Машпроект".
Из-за обострения отношений между странами Киев заморозил военно-техническое сотрудничество с Москвой. Верфь к тому моменту успела получить двигатели только для трех фрегатов.
24 ноября 2017, 14:19ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
Корветы проекта 20386 разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Головной корабль проекта — "Меркурий".
Они предназначены для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс".
По словам генерального директора "Северной верфи" Игоря Пономарева, "Меркурий" будет передан ВМФ на рубеже 2021/22 годов. Всего же до 2025 года флот рассчитывает получить три корвета проекта 20386.