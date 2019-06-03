Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства

МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. В Подмосковье неизвестные зарезали бывшего спецназовца Никиту Белянкина, который заступился за прохожего, об этом написал на своей странице в В Подмосковье неизвестные зарезали бывшего спецназовца Никиту Белянкина, который заступился за прохожего, об этом написал на своей странице в “ВКонтакте” друг погибшего Иван Богданов.

Ранее в управлениях СК и МВД по Московской области сообщили, что 35-летний мужчина был зарезан в ходе драки в поселке Путилково под Красногорском, подозреваемый в преступлении скрылся.

Как сообщил друг погибшего, Белянкин стал свидетелем конфликта, в ходе которого агрессивная толпа начала приставать к молодому человеку. Бывший спецназовец вступился за незнакомца, за что был жестоко избит. В ходе драки он получил удар ножом в область сердца.

Мужчина, которого попытался защитить Белянкин, сейчас находится в реанимации с ножевым ранением в область печени.

В настоящее время идет розыск злоумышленников, опрашиваются очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".