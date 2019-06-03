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РИА Новости

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства

Вчера, 01:02
99204
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. В Подмосковье неизвестные зарезали бывшего спецназовца Никиту Белянкина, который заступился за прохожего, об этом написал на своей странице в “ВКонтакте” друг погибшего Иван Богданов.
Ранее в управлениях СК и МВД по Московской области сообщили, что 35-летний мужчина был зарезан в ходе драки в поселке Путилково под Красногорском, подозреваемый в преступлении скрылся.
Как сообщил друг погибшего, Белянкин стал свидетелем конфликта, в ходе которого агрессивная толпа начала приставать к молодому человеку. Бывший спецназовец вступился за незнакомца, за что был жестоко избит. В ходе драки он получил удар ножом в область сердца.
Мужчина, которого попытался защитить Белянкин, сейчас находится в реанимации с ножевым ранением в область печени.
В настоящее время идет розыск злоумышленников, опрашиваются очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
По словам Богданова, Никита Белянкин ранее служил в спецназе ГРУ, принимал участие в спецоперации против террористов в Сирии.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеМосковская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Забыли написать национальность убийц.
3 июня, 01:24
Павел Анисимов
14310127
В такого рода новостных статьях уже можно даже не упоминать происхождение мерзавцев: догадка у многих будет одинаковая.
3 июня, 01:28
Panikoba Luravdaule
13311024
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