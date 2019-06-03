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РИА Новости

Американские авианосец и бомбардировщик провели учения в Аравийском море

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© U.S. Navy / MCS Seaman Zachary PearsonАвианосец класса "Nimitz" Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море
© U.S. Navy / MCS Seaman Zachary Pearson
Авианосец класса "Nimitz" Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ударная группа, включающая американский авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщик Б-52, провела в субботу учения в Аравийском море из-за ситуации в Иране, говорится в заявлении отвечающего за этот регион Центрального командования ВМС США.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее сообщал, что США направляют к берегам Ирана "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, это "ясный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы США или союзников будет встречено безжалостной силой".
В учениях также участвовали истребители-бомбардировщики F/A-18 Super Hornet, вертолеты MH-60 Sea Hawk и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.
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В заявлении уточняется, что были проведены "несколько совместных занятий, призванных улучшить оперативную тактику в некоторых сферах боевых действий". Учения включали отработку элементов воздушного боя, полет в строю и имитационные удары "для обороны национального достояния".
"Наши наземные, воздушные и морские силы становятся ещё сильнее и эффективнее, когда объединены. Мы готовы противостоять любым угрозам в отношении сил США в этом регионе", - приводятся слова командующего воздушными силами объединённой группировки войск Джозефа Гуастеллы.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий. При этом Помпео отметил, что США продолжат противостоять "злонамеренной политике" Тегерана и готовы начать диалог, когда Иран "придет к выводу, что хочет вести себя как нормальное государство".
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За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Ирана. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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