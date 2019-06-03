Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США

ЛОНДОН, 3 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с нетерпением ждет официального визита президента США Дональда Трампа, который начнется в понедельник, надеясь на укрепление отношений двух стран. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

В ходе государственного визита президента США в Великобританию ожидается ряд совместных мероприятий с участием Трампа и членов британского правительства, а также встреча с королевой Елизаветой Второй в Букингемском дворце.

По словам ​​Мэй, которые приводятся в сообщении, визит Трампа является возможностью "еще больше укрепить и без того тесное партнерство" между Великобританией и США.

"Наши отношения на протяжении многих лет лежат в основе безопасности и процветания наших стран и будут впредь оставаться такими на многие поколения вперед. Вместе мы делаем больше, чем другие страны мира. Мы являемся крупнейшими инвесторами в экономики друг друга, наши прочные торговые отношения и тесные деловые связи создают рабочие места, возможности и благосостояние для наших граждан", - отметила премьер-министр.