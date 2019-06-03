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РИА Новости

Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США

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© AFP 2019 / Matt Dunham / Pool Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп
© AFP 2019 / Matt Dunham / Pool
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ЛОНДОН, 3 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с нетерпением ждет официального визита президента США Дональда Трампа, который начнется в понедельник, надеясь на укрепление отношений двух стран. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера.
В ходе государственного визита президента США в Великобританию ожидается ряд совместных мероприятий с участием Трампа и членов британского правительства, а также встреча с королевой Елизаветой Второй в Букингемском дворце.
По словам ​​Мэй, которые приводятся в сообщении, визит Трампа является возможностью "еще больше укрепить и без того тесное партнерство" между Великобританией и США.
"Наши отношения на протяжении многих лет лежат в основе безопасности и процветания наших стран и будут впредь оставаться такими на многие поколения вперед. Вместе мы делаем больше, чем другие страны мира. Мы являемся крупнейшими инвесторами в экономики друг друга, наши прочные торговые отношения и тесные деловые связи создают рабочие места, возможности и благосостояние для наших граждан", - отметила премьер-министр.
"Наши отношения в сфере безопасности также глубже, шире и более продвинуты, чем с кем-либо еще. Благодаря совместным военным операциям, непревзойденному обмену разведданными и нашей приверженности НАТО, наше глобальное лидерство остается в центре международного мира и стабильности. Поэтому я с нетерпением жду возможности поприветствовать президента Трампа в Великобритании и развивать прочные и тесные связи между нашими странами", - подчеркнула она.
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Дональд ТрампТереза МэйВеликобританияСШАВ мире
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