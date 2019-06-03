Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром

По его словам, в результате попадания остальных ракет погиб один человек, еще двое были ранены.

В воскресенье израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с сирийской территории. Удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении контролируемой ими части Голанских высот. Сирийское агентство САНА сообщило о гибели трех и ранении семи военных при обстреле