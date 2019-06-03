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РИА Новости

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

00:16
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Международный суд ООН проведет с 3 по 7 июня слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Москва представит свои возражения.
Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев утверждает, что Москва нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и о ликвидации расовой дискриминации (1965).
Слушания пройдут в два раунда: первый 3 и 4 июня, второй 6 и 7 июня: сначала российская сторона представит возражения, затем украинские представители изложат свою позицию.
Украинские власти обвинили Россию в поддержке терроризма и поставках оружия на восток Украины, а также дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Москва в сентябре 2018 года подала свои возражения по юрисдикции суда. Затем Киев передал свои письменные замечания и позицию в ответ на возражения России по поводу отсутствия у суда юрисдикции рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию международных конвенций.
Здание Международного суда ООН в Гааге
Вчера, 12:49
МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН
На период разбирательства Украина требовала от Международного суда ввести "временные меры" против России. Такие меры обычно вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации и предотвратить ее ухудшение, пока суд не вынесет окончательное решение. Суд лишь наполовину удовлетворил требования Украины: по иску о нарушении конвенции о финансировании терроризма он к Киеву не прислушался, но согласился с требованиями по конвенции о дискриминации.
Суд тогда счел, что условия, необходимые для указания временных мер по конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не соблюдены, а Украина не представила достаточных обоснований. При этом суд постановил, что "обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или продлить спор в суде или затруднить его разрешение". Суд ООН также констатировал, что стороны расходятся во мнениях о том, связаны ли события, произошедшие на востоке Украины с весны 2014 года, с вопросами, касающимися прав и обязанностей сторон по конвенции.
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Представитель России на процессе глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявлял, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он сказал, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Дипломат добавил, если Киев действительно ищет мира, то должен работать над полным выполнением Минских договоренностей по Донбассу.
В МИД России заявили, что "отрицают наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей".
Представителями России на слушаниях назначены посол МИД по особым поручениям Дмитрий Лобач и уполномоченный МИД по правам человека, демократии и верховенству права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Гргорий Лукьянцев. В состав российской межведомственной делегации также войдут представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минобороны, Росфинмониторинга и правительства Крыма.
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