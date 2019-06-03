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РИА Новости

Еще более 35 регионов перейдут на цифровое телевещание

00:14
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнженер в аппаратной цифрового вещания филиала РГТС
Инженер в аппаратной цифрового вещания филиала РГТС
© РИА Новости / Максим Блинов
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Инженер в аппаратной цифрового вещания филиала РГТС
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое ТВ пройдет в понедельник еще в 36 регионах России, где живут более 40% россиян. Среди них Краснодарский край, Свердловская, Ростовская, Нижегородская и Калининградская области, Татарстан, ХМАО и Чукотка.
Регионы третьей волны отключения:
Брянская, Владимирская, Воронежская, Орловская, Смоленская и Тамбовская области в центральной России.
Архангельская и Калининградская области, Ненецкий автономный округ и Коми на северо-западе.
Нижегородская и Самарская области, Пермский край, Марий Эл, Татарстан в Приволжье.
Ростовская область, Краснодарский край, Адыгея и Северная Осетия на юге России и Северном Кавказе
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Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ на Урале.
Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Новосибирская, Омская и Томская области, Тува и Хакасия в Сибири.
Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Бурятия, Камчатка, Чукотка и Якутия на Дальнем Востоке.
Все 85 регионов России в 2019 году переходят от аналогового к цифровому телевещанию. Первой перешла в декабре 2018 года Тверская область. 11 февраля еще семь регионов перешли на "цифру": Магаданская, Пензенская, Ульяновская, Рязанская, Тульская, Ярославская области и Чечня. С 15 апреля на цифровое вещание перешли еще 20 регионов, среди которых Москва, ЯМАО и Сахалинская область.
Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако правительство решило продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога". Среди них Петербург, Забайкальский край, Дагестан, Крым и Севастополь.
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Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин пояснил, что решение о продлении сроков перехода на "цифру" до 14 октября связано, прежде всего, с началом летних отпусков, однако все необходимые технические работы по подготовке к переходу будут все равно выполнены к 3 июня, как и планировалось ранее.
С запуском сети цифрового вещания жители России получают набор из телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят: Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург - 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй - "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".
Власти переходящих в третью волну регионов сообщали, что готовы к отключению "аналога": работают горячие линии, волонтеры совершают подомовой обход и помогают устанавливать приставки. Во многих регионах охват цифровым вещанием превышает 99%. В некоторых регионах малоимущие семьи уже получают компенсацию за приобретение приставок и телевизоров для перехода на цифровое телевещание, такая мера социальной поддержи будет работать во всех регионах России.
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