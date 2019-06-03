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РИА Новости
Война в Сирии

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

00:12
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© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. Архивное фото
ДАМАСК, 3 июн – РИА Новости. Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
По данным телеканала, сирийская ПВО сбила несколько ракет противника.
Местный источник РИА Новости также сообщил о мощных взрывах, прогремевших в западной части аэродрома, и последовавшем пожаре. По его словам, удар нанес Израиль, в результате погиб один человек, еще двое ранены. Поврежден склад боеприпасов, нанесен материальный ущерб зданиям и технике.
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В 2018 году этот аэродром уже подвергался атакам со стороны Армии обороны Израиля.
В воскресенье израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с сирийской территории. Удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении контролируемой ими части Голанских высот. Сирийское агентство САНА сообщило о гибели трех и ранении семи военных при обстреле.
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе, тогда израильский премьер-министр и глава Минобороны Беньямин Нетаньяху объяснил эти действия необходимостью помешать попыткам Ирана "закрепиться в военном отношении" в Сирии.
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Война в СирииХомс (мухафаза)Сирия
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