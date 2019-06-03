Британское безумие и русское движение вверх. Конец футбольного евросезона

Красное и бело-синее английское футбольное безумие всю последнюю неделю концентрировалось в воздухе, разогревалось в пабах и разжигалось на телевизионных экранах, со страниц как откровенно желтых, так и весьма консервативных газет. Причем далеко не только английских. Пока не прорвалось наконец на поле принадлежащего мадридскому "Атлетико" новехонького стадиона Wanda Metropolitano, сменившего легендарный Vicente Calderón. На арену, где происходило важнейшее клубное событие в этом европейском сезоне: финал Лиги чемпионов. В котором впервые в европейской истории сошлись две британские команды: "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Какая уж тут, к черту, простите, политика, какая отставка премьер-министра Терезы Мэй, какой Brexit и тем более какие тут Скрипали?

Футбол!

Тем более что, в отличие от политики, экономики, защиты прав человека и прочих "малозначимых частностей", в футболе у Англии в минувшем сезоне все было очень даже хорошо. Этот год вообще для британского клубного футбола оказался необыкновенно успешным. Буквально за несколько дней до взрыва эмоций на мадридском Wanda Metropolitano в Баку в финале второго по значимости европейского Кубка, Лиги Европы, сошлись также два английских клуба.

Лондонские "Челси" и "Арсенал".

И такой результат никак не получится назвать, допустим, "случайным".

Его скорее имеет смысл проанализировать, чтобы потом как-то примеривать кальку английских успехов к нашим, прости господи, мастерам кожаного мяча: как бы мы над нашим первенством ни посмеивались — оно все равно наше. И в наших же общих интересах сделать так, чтобы футбольное хозяйство в нашей стране развивалось. Потому как мы можем сколько угодно ругать политику Великобритании, автору этих строк она тоже откровенно не нравится. Но английский рецепт организации футбольного хозяйства — он не про политику, он про менеджмент и про футбол. И опыт такого успеха просто как-то неудобно не замечать.

Итак, попробуем, пусть и прикидочно, разобраться, в чем секрет успеха британского футбола.

Может быть, в национальных футбольных традициях? Да вроде нет.

Ну да, англичане — родоначальники игры в футбол.

Но даже тренируют великолепную четверку английских финалистов еврокубков итальянец Маурицио Сарри ("Челси"), испанец Унаи Эмери ("Арсенал"), немец Юрген Клопп ("Ливерпуль") и аргентинец Маурицио Почетино ("Тоттенхэм"). А чемпиона Англии, "Манчестер Сити", кстати, возглавляет испанец Хосеп Гвардиола. Так что о какой-либо роли именно футбольных традиций тут как-то даже немного неловко говорить. Тогда, может, дело в гигантских деньгах, вложенных в британский футбол со всего мира: от арабских шейхов и американских медиамагнатов до беглых азиатских олигархов и лишенного британской визы (видимо, в награду за возрождение нынешнего победителя Лиги Европы) русского бизнесмена Романа Аркадьевича Абрамовича?

Да, может, оно и так, но тоже не совсем. Деньги в китайский футбол сейчас вкачиваются ничуть не меньшие. Китайские товарищи, в частности, буквально перекупали реальных больших мастеров и в английских командах, однако успехи китайских клубов все-таки несколько поскромнее.

Так, может, дело в блестящей школе детского и юношеского футбола? Ну да, тут определенные успехи в последние годы есть. И, допустим, молодая британская сборная на российском чемпионате мира была очень даже симпатична. Но о таких успехах, как у британского клубного футбола, сборная Англии пока может только мечтать. Да и "слизана" была британская программа развития детского и юношеского футбола с аналогичной немецкой. А немецкая, кстати, — с испанской. Чего уж греха-то таить. Просто секрет успехов британского клубного футбола на самом деле лежит немного в другой плоскости и совсем на поверхности. И его как бы достаточно трудно не замечать.

Секрет успеха — это само блистательно организованное и сбалансированное (и весьма прибыльное, кстати) предприятие под названием Английская премьер-лига. В результате многолетних консолидированных усилий самых разнородных структур, от медийных до финансовых и государственных, сумевшее выстроить уникальный бизнес-проект: лучшую национальную футбольную лигу в мире. Причем лучшую практически во всем. Самую зрелищную (игры АПЛ смотрят во всем мире, включая нашу страну). Самую искреннюю: футболисты в Англии играют исключительно для своих болельщиков, и никакие владельцы-олигархи не могут им в этом помешать. Самую богатую, собравшую в своих клубах чуть ли не все сливки мирового футбола. Причем система распределения доходов АПЛ между участниками соревнований выстроена настолько грамотно, что любой британский клуб-середняк вполне способен конкурировать за звездных игроков и со своими, и с континентальными европейскими грандами. Денег на это у середняков хватает. Вот и лучший российский футболист, капитан сборной и чемпионского в этом году "Зенита" Артем Дзюба вроде как засобирался в довольно скромный британский "Вулверхэмптон".

И его в этом, знаете ли, как-то совсем непросто обвинять: на реально сумасшедший по деньгам китайский контракт Артем отреагировал совсем по-другому, хотя и сам признавался, что "спирало дыхание". Но — отказался. А если поедет в Англию, то не столько зарабатывать деньги, сколько просто играть в футбол.

Нет, нужно отдать должное: после успешного проведения домашнего чемпионата мира, официально признаваемого руководством ФИФА "лучшим мировым футбольным форумом за всю историю", и российский клубный футбол тоже за прошлый сезон сделал приличный шаг вперед. И это вполне объяснимо. Если даже у довольно скромного на фоне отечественных грандов ФК "Ростов" на доставшемся ему в наследство новеньком стадионе средняя (!) посещаемость матчей за прошлый сезон выросла почти до "английских" 23 088 человек. А у бьющейся в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе Самары — 16 741 человек (про российских грандов типа "Спартака" или "Зенита" мы здесь совершенно сознательно не говорим). Для этих людей, да на новехонькой классной арене, как-то неловко просто безэмоционально пинать мяч.

Начали проявляться на уровне результата и вложения в отечественные футбольные школы: молодые, по футбольным меркам, спартаковцы Зобнин, Джикия и травмированный сейчас Илья Кутепов, уехавший из ЦСКА в "Монако" Головин, действующий армеец Ильзат Ахметов и представляющие "Локомотив" братья Миранчуки — очевидные лидеры сборной. Да и "снизу" их подпирает такая россыпь талантов, какой в российском футболе не было уже очень давно. Причем появилась эта россыпь не в одном клубе, а сразу в нескольких, из нескольких школ: начала, к примеру, выстреливать наконец оборудованная на зависть любым европейским грандам академия "Краснодара". Оборудовал "социальный лифт" для молодежи в Санкт-Петербурге первый русский, за многие годы, тренер "Зенита" Сергей Семак. Продолжают разыскивать и выращивать таланты школы столичных "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА: талант того же Федора Чалова очевиден, если не будет никаких форс-мажоров, то это нападающий для сборной на многие годы вперед. Успешно работают школы и не в больших клубах: совсем юные воспитанники "маленького" "Чертаново" уже играют в основе в том числе и больших клубов. Стало, во многом благодаря прошедшему чемпионату мира, вполне европейским качество картинки телевизионных трансляций. Хотя как раз телевизионная часть чемпионата России — это его очевидно слабое и больное место: то, что сделал "как бы государственный" (на самом деле, увы, нет, не государственный) спортивный телевизионный канал, казалось бы, созданный под сурдинку социальной функции футбола, переведя самые интересные матчи первенства в режим платных трансляций и заменив их на общедоступном канале европейскими чемпионатами, ничем хорошим не назовешь.