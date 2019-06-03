В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина

Украинские схемы политической борьбы продолжают свое порабощение американского политического дискурса. Если Порошенко шел на выборы под лозунгом "или я, или Путин", то оппоненты Дональда Трампа постепенно переходят к лозунгу "или импичмент Трампа сейчас или Путин нам его опять назначит президентом". Еще лет пять назад было невозможно себе представить, что в прайм-тайм американского ТВ на полном серьезе будет обсуждаться необходимость срочного импичмента действующего президента из-за того, что он может попросить Путина "нагнуть избирательное поле" в свою пользу.
Обсуждения импичмента Трампа — это не просто модный тренд американских медиа, но еще и главное занятие топовых политиков-демократов. Многие из них восприняли "прощальное заявление" специального прокурора Мюллера как знак того, что импичмент возможен и даже желателен. Как отмечает специализированное издание The Hill, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила калифорнийским демократам, что "конгресс продолжит агрессивные расследования в отношении президента Трампа и его администрации, воздержавшись от призыва к началу (собственно процедуры) импичмента. Выступая на ежегодном съезде Демократической партии Калифорнии в своем родном районе, Пелоси сослалась на доклад бывшего специального советника Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года".
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Как уверяет британская Daily Mail, "Пелоси все еще не готова к началу импичмента Дональда Трампа, но 50 членов ее собственной фракции Демократической партии, а также один республиканец жаждут политической крови президента".
По большому счету, разница между позицией умеренного спикера и радикальных членов Демократической партии сводится к тому, что Пелоси считает необходимым сбор железной доказательной базы для импичмента, а остальная часть партии предпочитает схему, которую можно охарактеризовать принципом из известного анекдота: "что тут думать — прыгать надо". То есть они предлагают ввязаться в процесс импичмента немедленно и просто не дать Трампу шанса на участие в следующих выборах. У этого радикального сегмента американских системных политиков (как справедливо заметили британские журналисты, даже среди конгрессменов-республиканцев есть сторонники немедленного импичмента Трампа) есть своя "медийная подтанцовка". Ее целью является приучение рядовых американцев к мысли о том, что уж лучше пожертвовать нынешним президентом, даже если доказательная база его предполагаемых преступлений является, мягко говоря, хлипкой. Если "отжать воду", то позиция, которую излагают гости антитрамповских телеканалов, таких как MSNBC, сводится к тезису: лучше импичмент любой ценой, чем дать Путину снова назначить Трампа президентом США. Причем в список желающих и способных влиять на американские выборы с целью помощи Трампу маститые аналитики американского телевидения включают также Ким Чен Ына и саудовского принца Мухаммада бин Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда. Это говорит нам о довольно специфическом уровне образования и интеллектуального развития американских телеэкспертов.
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На первый взгляд, позиция спикера Нэнси Пелоси, которая не хочет ввязываться в импичмент и предлагает для начала третировать действующего президента постоянными расследованиями конгрессменов, выглядит более дальновидной и оправданной с политической и социологической точки зрения. Если перед оппонентами Трампа стоит задача именно выиграть президентские выборы 2020 года, то попытка сейчас довести дело до импичмента только повысит рейтинг Трампа. CNN указывает на то, что большинство американцев довольно холодно относятся к идее отстранения президента от должности. То есть расследование Мюллера не убедило их в том, что его нужно судить за предполагаемый сговор с Путиным или обструкцию юстиции: "В опросе CNN 61% избирателей были против импичмента и отстранения Трампа от должности. Меньшинство избирателей, 37%, были за. Опрос ABC News и The Washington Post также показал, что только 37% американцев хотят, чтобы конгресс начал процедуру импичмента, тогда как 56% были против".
Однако социологические расклады и прочая электоральная математика имеют значение только в том случае, если против действующего президента собираются играть по правилам цивилизованной политической борьбы. А что если нет? А что если демократы считают, что последний и единственный шанс избавиться от Трампа заключается в том, чтобы устроить настоящий путч? Судя по тем методам, которые использовались в расследовании Мюллера (начиная от прослушки и слежки за избирательным штабом кандидата и заканчивая использованием фейковых досье, полученных от представителей МI6), которые сам президент США справедливо назвал "попыткой путча", — этот вариант не только нельзя исключать, но и стоит рассматривать как один из вполне вероятных. У демократов хватит голосов, чтобы провести импичмент через конгресс, но не должно хватить голосов для получения сенатского большинства, необходимого для успешного завершения процедуры. Однако есть важный нюанс: если исходить из вполне логичного предположения, что в отстранении Трампа заинтересована по крайней мере часть американских спецслужб, то можно себе представить сценарий, при котором нужное количество голосов сенаторов-республиканцев будет добыто или прямыми угрозами, или шантажом с использованием компромата из соответствующих досье ФБР и ЦРУ.
Впрочем, с точки зрения ослабления США (что объективно выгодно России до тех пор, пока Штаты ведут крайне антироссийскую политику) оба варианта развития событий вполне хороши. Если Трампа снимут с должности под очевидно надуманным предлогом, то вряд ли его (зачастую вооруженные до зубов и ненавидящие "вашингтонское болото") сторонники из армии, силовых структур и широких слоев республиканского электората воспримут это как сигнал к национальному примирению. Скорее наоборот — воспримут как сигнал к тому, что в политическом поле ловить больше нечего и нужно силой отстаивать свои права и свободы. Независимо от результатов последующего (практически неизбежного) гражданского конфликта, Америка от него сильнее не станет. Если Трампа снять не получится, то информационная накачка со стороны мейнстримных СМИ все равно приведет к тому, что как минимум треть населения США будет уверена, что ими управляет из Белого дома настоящий агент КГБ. И что его на эту должность (вероятно, дважды — в 2016-м и 2020 году) назначил лично Путин. Это тоже не будет способствовать гражданскому миру и сплочению общества, столь необходимому в условиях тотальной экономической войны, которую Вашингтон объявил теперь уже не только Китаю, но и своим бывшим союзникам. Независимо от сценария, по которому пойдет ситуация, трудно себе представить, как раздираемая взаимной ненавистью страна сможет успешно бороться за мировую гегемонию. Скорее всего, от гегемонии останется только бесконечный список санкций против всех — начиная от России и Китая и заканчивая Евросоюзом и Мексикой. Других инструментов сохранения иллюзии величия у США уже нет.
31 мая, 17:22Спасибо, Вова, хочу снова. Дональд Трамп оказался на грани провалаНельзя быть таким беспечным. Да, Мюллер снял колпак. Но это не значит, что у остальных под ним что-то новое появилось. По-прежнему только та извилина рабочая, что ведет к импичменту. Спят и видят, как бы его поймать на слове. А он ‒ "Россия", три раза, как ура.