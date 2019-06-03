В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина

Однако социологические расклады и прочая электоральная математика имеют значение только в том случае, если против действующего президента собираются играть по правилам цивилизованной политической борьбы. А что если нет? А что если демократы считают, что последний и единственный шанс избавиться от Трампа заключается в том, чтобы устроить настоящий путч? Судя по тем методам, которые использовались в расследовании Мюллера (начиная от прослушки и слежки за избирательным штабом кандидата и заканчивая использованием фейковых досье, полученных от представителей МI6), которые сам президент США справедливо назвал "попыткой путча", — этот вариант не только нельзя исключать, но и стоит рассматривать как один из вполне вероятных. У демократов хватит голосов, чтобы провести импичмент через конгресс, но не должно хватить голосов для получения сенатского большинства, необходимого для успешного завершения процедуры. Однако есть важный нюанс: если исходить из вполне логичного предположения, что в отстранении Трампа заинтересована по крайней мере часть американских спецслужб, то можно себе представить сценарий, при котором нужное количество голосов сенаторов-республиканцев будет добыто или прямыми угрозами, или шантажом с использованием компромата из соответствующих досье ФБР и ЦРУ.

Впрочем, с точки зрения ослабления США (что объективно выгодно России до тех пор, пока Штаты ведут крайне антироссийскую политику) оба варианта развития событий вполне хороши. Если Трампа снимут с должности под очевидно надуманным предлогом, то вряд ли его (зачастую вооруженные до зубов и ненавидящие "вашингтонское болото") сторонники из армии, силовых структур и широких слоев республиканского электората воспримут это как сигнал к национальному примирению. Скорее наоборот — воспримут как сигнал к тому, что в политическом поле ловить больше нечего и нужно силой отстаивать свои права и свободы. Независимо от результатов последующего (практически неизбежного) гражданского конфликта, Америка от него сильнее не станет. Если Трампа снять не получится, то информационная накачка со стороны мейнстримных СМИ все равно приведет к тому, что как минимум треть населения США будет уверена, что ими управляет из Белого дома настоящий агент КГБ. И что его на эту должность (вероятно, дважды — в 2016-м и 2020 году) назначил лично Путин. Это тоже не будет способствовать гражданскому миру и сплочению общества, столь необходимому в условиях тотальной экономической войны, которую Вашингтон объявил теперь уже не только Китаю, но и своим бывшим союзникам. Независимо от сценария, по которому пойдет ситуация, трудно себе представить, как раздираемая взаимной ненавистью страна сможет успешно бороться за мировую гегемонию. Скорее всего, от гегемонии останется только бесконечный список санкций против всех — начиная от России и Китая и заканчивая Евросоюзом и Мексикой. Других инструментов сохранения иллюзии величия у США уже нет.