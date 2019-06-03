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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, на сколько за год подорожали летние туры

Вчера, 07:02
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В 2019 году россияне платят за летние туры на треть больше, чем год назад, сообщает Travelata.
Согласно данным сервиса, лишь шесть процентов российских организованных туристов этим летом полетят на российские курорты. За границу россияне забронировали 94% летних туров. Самым популярным направлением стала Турция - 52% пользователей отправятся туда. Россия замыкает пятерку лидеров спроса, ее опережают Тунис, Греция и Кипр. В прошлом году самым популярным направлением также была Турция, Россия тогда делила второе место с Кипром.
Российские туристы активно едут за границу даже несмотря на то, что в этом году средний чек на летние туры вырос на 29%, составив 103 000 рублей (год назад этот показатель был 80 000 рублей). При этом, средний чек туров на российские курорты за год немного снизился - с 42 000 до 39 000 рублей.
В среднем отдых в Турции в этом сезоне в среднем обходится в 107 000 рублей, в Тунисе - 97 000 рублей, в Греции — 106 000, на Кипре — 111 000 рублей.
Самый дорогой тур, приобретенный в этом году на летний сезон за границу, стоил 773 320 рублей — в Грецию. За эти деньги двое взрослых и трое детей на 16 ночей улетят на остров Корфу в отель 4*, работающий по системе питания "ультра все включено".
Самый дешевый тур, приобретенный в этом году на летний сезон за границу - в Турцию - стоил 17 342 рубля. За эти деньги один человек полетит на три ночи в отель 3* в Аланье, работающий по системе питания "все включено".
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Самый дорогой тур по России стоил 288 020 рублей. За эти деньги двое взрослых и двое детей улетят в Ялту в отель категории четыре "звезды", работающий по системе питания "все включено". Самый дешевый тур по РФ стоил 5 893 рубля. За эти деньги один человек полетит на пять ночей в гостиничный комплекс в Симеизе с завтраками.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКипрЯлтаТунис (страна)ГрецияТурцияРоссия
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