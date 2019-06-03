Эксперты выяснили, из каких стран туристы привозят лишние килограммы

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Около половины россиян не набирают вес во время поездок, а каждый пятый привозит лишние килограммы после отпуска по системе "все включено", сообщает Туту.ру.
Сервис опросил две тысячи пользователей, выяснив, поездки в какие страны добавляют туристам килограммы.
Примерно 29% опрошенных признались, что не ограничивают себя в еде на отдыхе, но лишний вес к ним "не прицепляется". 17% путешественников даже в отпуске строго следят за питанием, не позволяют себе лишнего и поэтому не полнеют.
16% респондентов сказали, что привозят лишние килограммы из любой страны, если отдыхали по системе "все включено". Такой тип питания популярен в турецких отелях, так что почти столько же опрошенных (15%) проголосовали за Турцию. Чуть меньше (12%) привозят лишнее со всех российских курортов. Менее всего "полнят" поездки в страны ближнего и дальнего зарубежья. За них проголосовали 7% и 4% респондентов соответственно.
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