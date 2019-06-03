Эксперты выяснили, из каких стран туристы привозят лишние килограммы

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Около половины россиян не набирают вес во время поездок, а каждый пятый привозит лишние килограммы после отпуска по системе "все включено", сообщает Туту.ру.

Сервис опросил две тысячи пользователей, выяснив, поездки в какие страны добавляют туристам килограммы.

Примерно 29% опрошенных признались, что не ограничивают себя в еде на отдыхе, но лишний вес к ним "не прицепляется". 17% путешественников даже в отпуске строго следят за питанием, не позволяют себе лишнего и поэтому не полнеют.