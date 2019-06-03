Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T00:20Z
https://ria.ru/20190603/1555156479.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151220/47/1512204704_0:0:6720:3780_1036x0_80_0_0_4fb6caba0a2fca075ccf42a1439b028c.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, из каких стран туристы привозят лишние килограммы

Вчера, 06:14
2030
© Depositphotos / AndreyBezuglovДевушка с круассаном
Девушка с круассаном
© Depositphotos / AndreyBezuglov
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Около половины россиян не набирают вес во время поездок, а каждый пятый привозит лишние килограммы после отпуска по системе "все включено", сообщает Туту.ру.
Сервис опросил две тысячи пользователей, выяснив, поездки в какие страны добавляют туристам килограммы.
Примерно 29% опрошенных признались, что не ограничивают себя в еде на отдыхе, но лишний вес к ним "не прицепляется". 17% путешественников даже в отпуске строго следят за питанием, не позволяют себе лишнего и поэтому не полнеют.
16% респондентов сказали, что привозят лишние килограммы из любой страны, если отдыхали по системе "все включено". Такой тип питания популярен в турецких отелях, так что почти столько же опрошенных (15%) проголосовали за Турцию. Чуть меньше (12%) привозят лишнее со всех российских курортов. Менее всего "полнят" поездки в страны ближнего и дальнего зарубежья. За них проголосовали 7% и 4% респондентов соответственно.
Жители Претории
17 октября 2018, 08:00Туризм
Красивой женщины должно быть много. Девять стран, где ценится полнота
212011
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмТурцияРоссия
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Эксперты рассказали, на сколько за год подорожали летние туры
РИА
Новости
Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении
Российское судно Василий Головнин
Названа причина гибели моряков на российском судне "Василий Головнин"
Продавец принимает свежий хлеб в сельском магазине
Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных
Лента
новостей
Колбы в лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области
В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов
Солдаты армии США во время учений НАТО в Европе Союзный дух на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019
США пригрозили лишить Евросоюз военной помощи, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что политическая ситуация в Израиле "в ужасном состоянии"
В Находке нашли пропавшую семилетнюю девочку
На Украине переквалифицировали дело о ранении ребенка пьяными полицейскими
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
Государственный секретарь США Майк Помпео
Трамп заявил, что понимает сомнения Помпео по "сделке века"
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади
Американский профессор напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов
Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье
Сирия
США и Израиль намерены предложить России сделку по Сирии, сообщили СМИ
Москва
Названы регионы — лидеры по социально-экономическому развитию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Боливия предложила Евросоюзу прислать наблюдателей на президентские выборы
01:25Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
Лента новостейМолния