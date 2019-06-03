МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Во второй половине мая цены на бензин на заправках выросли почти по всей России. Некоторые критикуют нефтяников, обвиняя бизнес в нарушении договоренности о поставке дополнительных объемов топлива на рынок. РИА Новости разбиралось, что будет с ценами на бензин этим летом.

Виновата инфляция

После двухмесячной заморозки цены на автомобильное топливо вновь пошли вверх. По данным Росстата на 20 мая, за неделю бензин в рознице подорожал на 0,1 процента, а к 27 мая — еще на 0,2 процента.

В целом это укладывается в условия оформленного в ноябре прошлого года соглашения правительства с нефтяниками. Десять крупнейших компаний ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Новый поток", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл", "ТАИФ-НК" и "Татнефть") договорились заморозить цены, и вице-премьер Дмитрий Козак объявил, что стоимость бензина будет повышаться лишь в пределах инфляции. В конце марта соглашение продлили еще на три месяца — до 1 июля.

Действительно, с 20 по 27 мая бензин подорожал примерно как говядина и хлеб — на те же 0,2 процента. Для сравнения: яблоки прибавили в цене почти два процента, лук и морковь — три, а картофель и вовсе 5,5 процента.

Но это средние значения, в регионах все очень по-разному. Например, в Туве литр бензина подорожал на рубль, почти на столько же — в Калмыкии, Астраханской области, Республике Коми и ЯНАО. В Красноярске на некоторых частных АЗС и того больше — на полтора-два рубля. А вот на Дальнем Востоке цены не изменились.

Без паники

Один из ключевых факторов роста цен — сезонный. На дороги вернулись водители, пересаживающиеся зимой на общественный транспорт. Вместе с ними из гаражей транспортные средства выкатили дачники и мотоциклисты.

Участники отраслевых ассоциаций, Независимого топливного союза и Российского топливного союза беспокоятся, что в ближайшее время цены на заправках резко пойдут вверх.

Дело в том, что с 15 апреля по 15 мая на Санкт-Петербургской международной топливно-сырьевой бирже 92-й бензин подорожал на 23 процента, 95-й — на 18,5, а "дизель" — на 2,5. А это значит, что заправкам придется работать в убыток, если не изменить ценники. Об этом топливные союзы сообщили Козаку.

"В целях недопущения возможности повторения прошлогодней ценовой ситуации просим вас обратить особое внимание на необходимость скорейшего устранения факторов, влияющих на необоснованно резкий рост оптовых цен", — говорилось в письме союзов вице-премьеру.

Тот ответил, что биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми и их нынешний уровень обеспечивает достаточную маржинальность для розничных продавцов бензина и "дизеля".

Это действительно так: даже после увеличения на четверть за последний месяц оптовые цены оставались ниже розничных на пять-шесть рублей за литр, что позволяет торговцам не только покрывать затраты, но и получать некоторую прибыль.

Дело не в жадности

Ситуацию на топливном рынке рассмотрели на совещании представителей Министерства энергетики, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и нефтяников, состоявшемся в конце мая.

По данным СМИ, некоторым компаниям предъявили претензии за недопоставки топлива на биржу вопреки договоренностям с правительством. В частности, доля поставок "Роснефти" упала с 40 до 15 процентов.

Представители нефтяной компании объяснили, что недопоставленные объемы не ушли на экспорт — их попросту не произвели из-за закрытия заводов на плановое техобслуживание. Так что вскоре, когда закончат сервисные работы, бензин и дизель "Роснефти" вернутся на рынок.

Чтобы стабилизировать ситуацию на оптовом рынке, "Лукойл" и "Сургутнефтегаз" пообещали перевести на него часть своего экспорта. Результат не заставил себя ждать — биржевые цены пошли вниз.

"Сейчас компаниям даны рекомендации о снижении экспортных поставок и увеличении продаж на внутреннем рынке", — отметил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин.