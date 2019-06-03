Массовые беспорядки в Ферганской долине Узбекистана (1989)

Взрыв в центре Коканда во время беспорядков на межнациональной почве

Ферганская долина – миндалевидная котловина, расположенная в юго-восточной части Средней Азии и окруженная высокими горными хребтами Тянь-Шаньской горной системы на севере и северо-востоке и Памиро-Алайской – на юге, которая только на западе имеет неширокий выход в остальные районы Средней Азии. Подобная географическая изолированность способствовала историко-этнографическому своеобразию этого региона.

На протяжении своей истории Ферганская долина составляла географическую и политическую целостность. В XVII – XIX веках являлась центром Кокандского ханства. В 1876 году вошла в состав Российской Империи

Выгодное географическое положение Ферганской долины не только определило усиленное экономическое и культурное развитие края, но и обусловило значительный приток сюда этнических элементов. В результате котловина Ферганской долины уже к концу XIX– началу XX века превратилась в один из самых густонаселенных регионов Средней Азии с пестрым этническим составом населения.

В Ферганской долине сложилась сложная социально-экономическая ситуация по причине высокой плотности заселения долины. Неразвитость экономической инфраструктуры, ограниченность земельных и водных ресурсов, массовая безработица – все это явилось важной причиной возникающих социальных взрывов.

Ключевым событием в политической жизни Ферганской долины стало национально-территориальное размежевание, предпринятое советской властью в середине 1920-х годов.

По новому национально-государственному административному разделению Ферганская долина была разделена на три части: "узбекскую", "таджикскую" и "киргизскую". В состав Узбекистана вошли Андижанский и Ферганский административные округа, Таджикистану отошли города Исфара и Канибадам, а также Аштский, Исфаринский, Канибадамский районы Ходжентского округа, который до этих административно-территориальных делений входил в состав Узбекистана, Киргизии достались Джалалабадский и Ошский кантоны, принадлежавшие РСФСР. Перепись 1926 года, проведенная в Ферганской долине, зафиксировала 22 народности "коренных" жителей и показала ее многонациональность.

Размежевание проводилось на основе самых различных принципов от преобладающей народности до экономической целесообразности.

Это привело к усилению экономической конкуренции между государствами, усилению ощущения этнических различий в ущерб ощущению общности и к обострению споров в связи с распределением национальных ресурсов. После этого в Ферганской долине стали разгораться конфликты, главным образом на этнической почве

3 июня 1989 года в Ферганской области Узбекской ССР начались столкновения между узбеками и турками-месхетинцами. Турки проживали на этой территории с 1944 года после их принудительной депортации из Грузии.

Беспорядкам в Фергане предшествовали столкновения между турецкой и узбекской молодежью в мае в городе Кувасае. С каждой стороны участвовало больше 100 человек. Толпа пыталась прорваться в турецкие кварталы и учинить там погромы. Органы правопорядка только через два дня остановили беспорядки. В потасовках пострадали 58 человек, из них 32 человека были госпитализированы, один человек скончался в больнице.

По области стали распространяться слухи о "бесчинствах" турок, об "издевательствах" над узбеками и т.д.

Власти были встревожены событиями в Кувасае, и 2 июня собралось бюро Ферганского обкома, где было принято постановление "О групповых хулиганских действиях, происшедших в г. Кувасае", в котором говорилось об усилении воспитательной работы и укреплении правоохранительных органов.

Однако утром 3 июня толпа молодежи устремилась к кварталам, где жили турки, и начались беспорядки, которые охватили всю Ферганскую область.

Возбужденная толпа, вооруженная палками и арматурой, избивала турок, поджигала их дома. Погромы подверглись Маргилан, Кува, Кувасай, Фергана, Наманган, Коканд, Риштан, Яйпан, Комсомольский, Андижан. При этом массовые беспорядки вышли за пределы Ферганской долины, охватив Ташкентскую, Сырдарьинскую и Самаркандскую области, несанкционированные митинги прошли в Ташкенте, Янгиюле, Чирчике.

Внутренним войскам МВД СССР массовые беспорядки удалось прекратить только к 12 июня. Однако до конца 1989 года в области сохранялся режим комендантского часа.

По официальным данным, во время событий в Ферганской области погибли 103 человека , сожжено 735 жилых домов, 28 государственных объектов, 275 единиц автотранспорта. Ранения получили 164 военнослужащих внутренних войск.

Было выявлено порядка двух тысяч человек, причастных к участию в погромах. За пять лет, прошедших после этих событий, в суды было направлено в общей сложности 250 уголовных дел и осуждены 420 человек.