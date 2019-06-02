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РИА Новости

Президент Казахстана рассказал, как познакомился с Путиным

Вчера, 19:14
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным, отметив, что российский лидер при первой встрече произвел на него большое впечатление.
"С Владимиром Владимировичем Путиным мы познакомились в Киеве, я был направлен туда на инаугурацию президента Кучмы, а Владимир Владимирович только что был назначен премьер-министром, председателем правительства РФ. Там мы буквально коротко "на ногах" переговорили друг с другом, но уже тогда он на меня произвел большое впечатление своей такой тихой фундаментальностью, а затем в Кремле мы уже встретились с ним, когда он стал исполняющим обязанности президента РФ", - сказал Токаев в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия".
Он отметил, что с тех пор контакты не прерывались. "В том смысле, что он был президентом, а я занимал другие должности, но как-то визуально мы всегда друг друга узнавали", - добавил Токаев.
Он выразил надежду, что у него будет возможность общаться с руководством РФ. "Прежде всего, конечно же, с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, к которому я отношусь с искренним уважением", - сказал президент Казахстана.
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Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинРоссияКазахстанВ миреПолитика
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