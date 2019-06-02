Президент Казахстана рассказал, как познакомился с Путиным

НУР-СУЛТАН, 2 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным, отметив, что российский лидер при первой встрече произвел на него большое впечатление.

"С Владимиром Владимировичем Путиным мы познакомились в Киеве, я был направлен туда на инаугурацию президента Кучмы, а Владимир Владимирович только что был назначен премьер-министром, председателем правительства РФ. Там мы буквально коротко "на ногах" переговорили друг с другом, но уже тогда он на меня произвел большое впечатление своей такой тихой фундаментальностью, а затем в Кремле мы уже встретились с ним, когда он стал исполняющим обязанности президента РФ", - сказал Токаев в интервью программе "Вести недели" на телеканале " Россия ".

Он отметил, что с тех пор контакты не прерывались. "В том смысле, что он был президентом, а я занимал другие должности, но как-то визуально мы всегда друг друга узнавали", - добавил Токаев.