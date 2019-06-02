Президент Казахстана заявил, что не стесняется советоваться с Назарбаевым

АЛМА-АТА, 2 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после вступления в должность главы государства не стесняется обращаться за советами к своему предшественнику – первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.

В интервью программе "Вести недели" на телеканале " Россия ", отвечая на вопрос о сложности работы президентом после Назарбаева, Токаев рассказал о чувстве "ответственности за то, что в твоих руках находится судьба государства".