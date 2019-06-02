Токаев отметил важность партнерства с Россией для развития Казахстана

АЛМА-АТА, 2 июн – РИА Новости. Укрепление Казахстаном партнерства с Россией является не только стратегическим приоритетом, но и важным прагматическим фактором для достижения успеха во внутреннем развитии республики, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В интервью телеканалу "Россия 24" Токаев отметил, что достижение внутренних целей и задач в стране возможно "при наличии благоприятного внешнего окружения".
"Почему мы говорим о сотрудничестве с Российской Федерацией? Помимо высоких слов здесь кроется очень большой прагматический смысл. Казахстанско-российское сотрудничество, основанное на принципах стратегического партнерства и союзничества, это важнейший фактор достижения успеха Казахстаном в своем внутреннем развитии. Я в этом убежден", - отметил президент Казахстана в интервью, фрагмент которого был показан в эфире телеканала в воскресенье.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.