Токаев отметил важность партнерства с Россией для развития Казахстана

АЛМА-АТА, 2 июн – РИА Новости. Укрепление Казахстаном партнерства с Россией является не только стратегическим приоритетом, но и важным прагматическим фактором для достижения успеха во внутреннем развитии республики, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В интервью телеканалу "Россия 24" Токаев отметил, что достижение внутренних целей и задач в стране возможно "при наличии благоприятного внешнего окружения".

"Почему мы говорим о сотрудничестве с Российской Федерацией? Помимо высоких слов здесь кроется очень большой прагматический смысл. Казахстанско-российское сотрудничество, основанное на принципах стратегического партнерства и союзничества, это важнейший фактор достижения успеха Казахстаном в своем внутреннем развитии. Я в этом убежден", - отметил президент Казахстана в интервью, фрагмент которого был показан в эфире телеканала в воскресенье.