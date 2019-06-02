Японские СМИ узнали, как СССР относился к Сан-Францисскому договору

ТОКИО, 2 июн – РИА Новости. Японское агентство Киодо обнародовало содержание рассекреченных документов, подготовленных министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым в 1955 году перед началом переговоров о нормализации отношений с Японией: в них дипломат указывал, что Сан-Францисский мирный договор был наиболее противоречивым местом в случае притязаний Токио на южную часть Курильских островов.
В документе, согласно информации Киодо, указывалось на то, что формулировки в подписанном по итогам Ялтинской конференции 1945 года документа и в Сан-Францисском мирном договоре относительно судьбы Курильских островов отличаются. В частности, в Ялтинском соглашении была использована формулировка, что южные части острова Сахалин и Курильских островов "отошли СССР". В свою очередь, в Сан-Францисском договоре указывается, что Япония "отказывается от всех прав" на эти территории, но не было уточнено в чью пользу.
Кроме этого, в подготовленном Молотовым документе значилось, что в случае возникновения территориальных претензий со стороны Токио, переговоры необходимо отклонить, так как вопрос "был урегулирован соответствующими международными соглашениями, а также другими действиями в ходе войны и по ее окончании". При этом, по данным агентства, в документе указывалось, что в случае потепления отношений между Москвой и Токио и в случае признания Японией советского суверенитета над обозначенными территориями, Москва может пойти на жест доброй воли и передать Токио остров Шикотан и Хабомаи.
Россия и Япония давно ведут переговоры по мирному договору. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.