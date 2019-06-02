Японские СМИ узнали, как СССР относился к Сан-Францисскому договору

ТОКИО, 2 июн – РИА Новости. Японское агентство Японское агентство Киодо обнародовало содержание рассекреченных документов, подготовленных министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым в 1955 году перед началом переговоров о нормализации отношений с Японией: в них дипломат указывал, что Сан-Францисский мирный договор был наиболее противоречивым местом в случае притязаний Токио на южную часть Курильских островов.

В документе, согласно информации Киодо, указывалось на то, что формулировки в подписанном по итогам Ялтинской конференции 1945 года документа и в Сан-Францисском мирном договоре относительно судьбы Курильских островов отличаются. В частности, в Ялтинском соглашении была использована формулировка, что южные части острова Сахалин и Курильских островов "отошли СССР". В свою очередь, в Сан-Францисском договоре указывается, что Япония "отказывается от всех прав" на эти территории, но не было уточнено в чью пользу.

Кроме этого, в подготовленном Молотовым документе значилось, что в случае возникновения территориальных претензий со стороны Токио, переговоры необходимо отклонить, так как вопрос "был урегулирован соответствующими международными соглашениями, а также другими действиями в ходе войны и по ее окончании". При этом, по данным агентства, в документе указывалось, что в случае потепления отношений между Москвой и Токио и в случае признания Японией советского суверенитета над обозначенными территориями, Москва может пойти на жест доброй воли и передать Токио остров Шикотан и Хабомаи.

Россия и Япония давно ведут переговоры по мирному договору. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.