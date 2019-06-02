"Редактор умер": Зеленского пристыдили за ошибки в новом указе

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи Сети Пользователи Сети обнаружили грамматические и пунктуационные ошибки в указе президента Владимира Зеленского "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Так, после оборота со словом "согласно" пропущена запятая, а в одном месте вместо пробела оказался символ "*".

Указ президента Украины № 340/2019 Указ президента Украины № 340/2019

Кроме того, вместо родительного в документе в некоторых случаях употреблен именительный падеж.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины <…> Баканов Иван Геннадьевич, <…> Богдан Андрей Осипович", — говорится в тексте указа.

Указ президента Украины № 340/2019 Указ президента Украины № 340/2019

"Это какой-то позор. Это просто неописуемо! У них умер литредактор?" — написал Борис Панфилов.

"Любая секретарша составит эту бумагу грамотнее", — считает Галина Грановская.