"Редактор умер": Зеленского пристыдили за ошибки в новом указе

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи Сети обнаружили грамматические и пунктуационные ошибки в указе президента Владимира Зеленского "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".
Так, после оборота со словом "согласно" пропущена запятая, а в одном месте вместо пробела оказался символ "*".
Указ президента Украины № 340/2019
Указ президента Украины № 340/2019
Кроме того, вместо родительного в документе в некоторых случаях употреблен именительный падеж.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины <…> Баканов Иван Геннадьевич, <…> Богдан Андрей Осипович", — говорится в тексте указа.
Указ президента Украины № 340/2019
Указ президента Украины № 340/2019
"Это какой-то позор. Это просто неописуемо! У них умер литредактор?" — написал Борис Панфилов.
"Любая секретарша составит эту бумагу грамотнее", — считает Галина Грановская.
"Возможно, это новые изменения в "Украинском правописании", — пошутила Enot Tatyana.