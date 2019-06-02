Рособрнадзор назвал самые распространенные нарушения на ЕГЭ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. За нарушения во время первых экзаменов удален 141 участник ЕГЭ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Основной период ЕГЭ-2019 проходит с 27 мая по 1 июля. Участники ЕГЭ уже сдали экзамены по литературе и географии, базовой и профильной математике, истории и химии.

В Рособрнадзоре рассказали, что наиболее распространенными нарушениями в этом году остаются использование шпаргалок, мобильных телефонов и иных средств связи. В одном из регионов организаторы помогали сдающим. Все результаты нарушителей аннулированы, повторно сдать ЕГЭ по этим предметам они смогут не ранее чем через год.

"Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны", — сказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.