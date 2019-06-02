В Кремле не получали сигналов от США по поводу встречи Путина и Трампа

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Кремль пока не получал никаких сигналов от Вашингтона по поводу возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале " Кремль пока не получал никаких сигналов от Вашингтона по поводу возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале " Россия 1 ".

Путин и госсекретарь США Майк Помпео на переговорах в Сочи в середине мая затронули вопрос о возможности встречи президентов двух стран на саммите G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня.

"Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона", - заявил Ушаков в ответ на вопрос о формализации предложения о встрече со стороны Соединённых Штатов.