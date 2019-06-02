Познер прокомментировал попадание в базу "Миротворца"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Познер прокомментировал свое попадание в базу украинского сайта "Миротворец".
"Враг ли я Украины? Конечно нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все".
По словам телеведущего, поводом для включения в список стала его поездка в Ялту, где он был председателем жюри в финале конкурса "ТЭФИ-Капитал". Познер отметил, что покинул город сразу по окончании мероприятия.
Согласно информации, опубликованной на "Миротворце", российский журналист попал в черный список за "сознательное нарушение государственной границы Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, деятелей культуры, политиков, артистов, а также ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которых он называет "изменниками родины".