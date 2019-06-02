Документы для участия в выборах губернатора Петербурга подали 13 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Еще 8 человек подали документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в Горизбиркоме.

"В общей сложности на данный момент документы подали 13 человек, в том числе сегодня 8 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает Горизбиком в своем аккаунте в Twitter , в воскресенье документы подали: Олег Капитанов (ЛДПР), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов (партия "Гражданская платформа), Андрей Петров (партия "Родина"), Владимир Козыро ("Демократическая партия России"), Николай Заборовский ("Партия прогресса"), Любовь Посняченко ("Коммунистическая партия социальной справедливости").

Как сообщалось, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец) стал первым кандидатом, подавшим 1 июня документы о выдвижении в Горизбирком. Также 1 июня четыре человека подали документы для участия в выборах губернатора: самовыдвиженец Игорь Михайлов, Андрей Алескеров ("Патриоты России"), Павел Созинов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Григорьев ("Гражданская сила").

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко ранее сообщал, что период выдвижения и регистрации кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга начинается с 1 июня. Самовыдвиженцам необходимо собрать подписи 2% избирателей, зарегистрированных в Северной столице, что составляет более 76 тысяч подписей. Помимо этого, всем кандидатам, и самовыдвиженцам необходимо представить в свою поддержку подписи 10% муниципальных депутатов.

До 18.00 мск 1 июля всем кандидатам на должность губернатора Петербурга необходимо представить в Горизбирком документы для регистрации, после проверки которых решение о регистрации либо в отказе о регистрации принимается в 10-дневный срок.