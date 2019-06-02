Супрун заявила, что намерена остаться на Украине

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Исполняющая обязанности главы минздрава Украины Ульяна Супрун, которая переехала в страну в 2013 году из США, а в 2015-м получила украинское гражданство, заявила, что планирует остаться на Украине.

Депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил 20 мая, что направил президенту Владимиру Зеленскому обращение, в котором просит лишить Супрун украинского гражданства. Он заявил, что Супрун "в нарушение конституции и законов Украины не вышла из гражданства США".

"Я являюсь гражданкой Украины, остаюсь на Украине и буду дальше работать здесь", - сказала она в интервью журналу "НВ".

Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии", считая ее работу неэффективной. По украинским законам, назначает и увольняет министров Рада, но поскольку Супрун является исполняющей обязанности, уволить ее может только кабмин. Премьер Украины выступал в защиту и.о. главы Минздрава.

В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности. Кабмин Украины подал жалобу на это решение. Позднее суд вернул Супрун полномочия.

По информации СМИ, Супрун родилась в городе Детройт в США. Осенью 2013 года она вместе с мужем переехала на Украину, где основала организацию "Защита патриотов", которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО. В октябре 2015 года стала консультантом комитета Рады по вопросам здравоохранения. В июле 2015 года получила украинское гражданство.