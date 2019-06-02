Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-02T13:13Z
https://ria.ru/20190602/1555186012.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155517/38/1555173843_0:0:3412:1919_1036x0_80_0_0_da7d47c0992ea3afe340b9993658d5f9.jpg
РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Власти пообещали восстановить все пострадавшие школы в Дзержинске

Вчера, 13:13
545
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и кинологической службы неподалеку от завода "Кристал" в Дзержинске. 1 июня 2019
Сотрудники полиции и кинологической службы неподалеку от завода Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Школьники Дзержинска Нижегородской области смогут в понедельник сдавать ЕГЭ в штатном режиме, разрушенные во время ЧП на заводе "Кристалл" школы полностью восстановят, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 89 человек - 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"ЕГЭ в Дзержинске пройдет в штатном режиме: все четыре школы, где 3 июня 2019 года школьники должны сдавать экзамен, восстановят. Ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях уже начаты", - цитирует пресс-служба областного правительства со ссылкой на данные администрации Дзержинска.
Сейчас в Дзержинске продолжается сбор информации об имущественном ущербе от взрывов на ГосНИИ "Кристалл". Территорию объезжают мобильные группы с участием представителей администрации. К восстановительным работам подключились волонтеры.
Разбитые стекла в магазине Пятерочка в Дзержинске
Вчера, 11:43
В Дзержинске взрывы повредили остекление более 450 зданий
По данным городской администрации, в результате ЧП на ГосНИИ "Кристалл" повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах – 131 окно. Коммуникации нигде не были повреждены. Восстановительные работы начались в субботу.
"Самое главное сейчас – обеспечить нормальное течение жизни для всех дзержинцев. Мне хочется поблагодарить всех, кто оперативно включился в работу по долгу службы или по зову сердца. Со своей стороны правительство региона и администрация города сделают все возможное, чтобы в максимально оперативные сроки ликвидировать последствия аварии", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области выделит из регионального бюджета средства для материальной помощи находящимся на лечении в стационарах пострадавшим при взрыве на ГосНИИ "Кристалл" (по 100 тысяч рублей из областного бюджета и 50 тысяч рублей из бюджета Дзержинска). Деньги выделят 3 июня.
Кроме того, жители городского округа получат помощь в восстановлении пострадавшего имущества. Для этого дзержинцам надо обратиться в свою управляющую компанию, чтобы зафиксировать факт ущерба.
Проходная завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 11:30
В Дзержинске пять зданий были разрушены из-за взрывов на заводе
ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.
200010
Обсудить 1
Взрыв на заводе в ДзержинскеНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства
00:54Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке
00:35Американские авианосец и бомбардировщик провели учения в Аравийском море
00:33Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США
00:25Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром
00:16Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
00:14Еще более 35 регионов перейдут на цифровое телевещание
00:12Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
00:03На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы
23:56Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
23:45Саакашвили показал, как живет в Киеве
23:36В Подмосковье во время драки зарезали мужчину
23:33Источник сообщил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
23:03На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник
23:00Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
22:58Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
22:41Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
22:33Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП
22:29В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины
22:23Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Лента новостейМолния