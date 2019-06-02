Власти пообещали восстановить все пострадавшие школы в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Школьники Дзержинска Нижегородской области смогут в понедельник сдавать ЕГЭ в штатном режиме, разрушенные во время ЧП на заводе "Кристалл" школы полностью восстановят, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 89 человек - 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"ЕГЭ в Дзержинске пройдет в штатном режиме: все четыре школы, где 3 июня 2019 года школьники должны сдавать экзамен, восстановят. Ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях уже начаты", - цитирует пресс-служба областного правительства со ссылкой на данные администрации Дзержинска.

Сейчас в Дзержинске продолжается сбор информации об имущественном ущербе от взрывов на ГосНИИ "Кристалл". Территорию объезжают мобильные группы с участием представителей администрации. К восстановительным работам подключились волонтеры.

По данным городской администрации, в результате ЧП на ГосНИИ "Кристалл" повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах – 131 окно. Коммуникации нигде не были повреждены. Восстановительные работы начались в субботу.

"Самое главное сейчас – обеспечить нормальное течение жизни для всех дзержинцев. Мне хочется поблагодарить всех, кто оперативно включился в работу по долгу службы или по зову сердца. Со своей стороны правительство региона и администрация города сделают все возможное, чтобы в максимально оперативные сроки ликвидировать последствия аварии", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области выделит из регионального бюджета средства для материальной помощи находящимся на лечении в стационарах пострадавшим при взрыве на ГосНИИ "Кристалл" (по 100 тысяч рублей из областного бюджета и 50 тысяч рублей из бюджета Дзержинска). Деньги выделят 3 июня.

Кроме того, жители городского округа получат помощь в восстановлении пострадавшего имущества. Для этого дзержинцам надо обратиться в свою управляющую компанию, чтобы зафиксировать факт ущерба.