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РИА Новости

МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Департамент информации и печати российского МИД прокомментировал претензии Киева на слушаниях в Международном суде ООН.
Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).

"Мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", — подчеркнули представители департамента.

Так, предъявленные Москве претензии из-за возвращения Крыма в состав России не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а война в Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, уточнили в департаменте.
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В 2017 году Киев обвинил Москву, в частности, в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Россия неоднократно опровергала подобные обвинения и указывала на то, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств на территории страны не ущемляются. Представитель Москвы в суде, глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной требования находятся за пределами юрисдикции этого международного института.
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Популярные комментарии
Удивляет позиция нашего МИД . Почему Украина может таскать нас по судам по любому поводу , а мы ее - нет ? Почему не вломим ей так , чтобы не было времени на встречные иски ?
2 июня, 13:36
TToofast.Paracelsus
14521025
Т.е. то, что хохлы творят с русскоязычными людьми в стране, с их правами, языком и т.п. - это нормально и не должно рассматриваться как расовая дискриминация, а крымские татары в Крыму, у которых и школы и язык все работает, это дискриминация. Этож насколько нужно быть предвзятым, чтобы такие претензии Киева удовлетворить?!
2 июня, 13:26
Дик Котов
12411012
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