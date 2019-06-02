МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Департамент информации и печати российского МИД прокомментировал претензии Киева на слушаниях в Международном суде ООН.

Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).

"Мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", — подчеркнули представители департамента.

Так, предъявленные Москве претензии из-за возвращения Крыма в состав России не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а война в Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, уточнили в департаменте.

В 2017 году Киев обвинил Москву, в частности, в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.