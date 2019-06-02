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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

В Дзержинске открыли горячую линию для бизнеса после ЧП на заводе

Вчера, 12:12
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© Группа "Типичный Дзержинск" во ВКонтактеСкриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019
Скриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019
© Группа "Типичный Дзержинск" во ВКонтакте
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. "Горячая телефонная линия" для предпринимателей, чьи торговые объекты пострадали из-за ЧП на заводе "Кристалл", открыта в Дзержинске, сообщается в официальной группе администрации города в социальной сети "ВКонтакте".
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратились 89 человек - 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
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В Дзержинске взрывы повредили остекление более 450 зданий
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, по предварительным результатам работы оценочных комиссий, в Дзержинске и поселке Пыра повреждено остекление в 452 зданиях. Собеседник агентства уточнил, что при взрывах повреждены более 900 окон в 309 жилых домах, 55 детских садах, 34 объектах торговли, 32 школах, 20 объектах культуры и спорта, а также в двух пожарно-спасательных частях.
"Уважаемые предприниматели городского округа город Дзержинск! По вопросам выбитых окон и прочих повреждений ваших торговых объектов во время ЧП на ГосНИИ "Кристалл" необходимо звонить по телефонам "горячей линии" 8 (8313) 27-98-24, 8 (8313) 27-98-71", - говорится в сообщении.
Также в городе работает "горячая линия", на которую граждане могут обратиться по всем вопросам, связанным с происшествием на заводе. Кроме того, по вопросам выбитых окон и прочих повреждений в квартирах и жилых домах жителям города предлагают звонить по телефонам управляющих компаний.
Как рассказали РИА Новости в администрации Дзержинска, "сегодня будет прорабатываться алгоритм, как будут восстанавливать имущество жителей города". "Речь идет не о выплате денег, а именно о восстановлении разрушенного имущества", - подчеркнул собеседник агентства.
Взрыв на оборонном заводе Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
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