В Дзержинске открыли горячую линию для бизнеса после ЧП на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. "Горячая телефонная линия" для предпринимателей, чьи торговые объекты пострадали из-за ЧП на заводе "Кристалл", открыта в Дзержинске, сообщается в официальной группе администрации города в социальной сети " "Горячая телефонная линия" для предпринимателей, чьи торговые объекты пострадали из-за ЧП на заводе "Кристалл", открыта в Дзержинске, сообщается в официальной группе администрации города в социальной сети " ВКонтакте ".

Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратились 89 человек - 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, по предварительным результатам работы оценочных комиссий, в Дзержинске и поселке Пыра повреждено остекление в 452 зданиях. Собеседник агентства уточнил, что при взрывах повреждены более 900 окон в 309 жилых домах, 55 детских садах, 34 объектах торговли, 32 школах, 20 объектах культуры и спорта, а также в двух пожарно-спасательных частях.

"Уважаемые предприниматели городского округа город Дзержинск! По вопросам выбитых окон и прочих повреждений ваших торговых объектов во время ЧП на ГосНИИ "Кристалл" необходимо звонить по телефонам "горячей линии" 8 (8313) 27-98-24, 8 (8313) 27-98-71", - говорится в сообщении.

Также в городе работает "горячая линия", на которую граждане могут обратиться по всем вопросам, связанным с происшествием на заводе. Кроме того, по вопросам выбитых окон и прочих повреждений в квартирах и жилых домах жителям города предлагают звонить по телефонам управляющих компаний.