Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд продолжил путь в Нижневартовск

КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Поезд Адлер - Нижневартовск, столкнувшийся с грузовиком в Адыгее, отправлен дальше по маршруту почти через сутки после аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
"Пассажиров отправили вечером. Поезд ушел по маршруту. Уже нагоняет… Тем, кому нужна была медицинская помощь…, медики оказывали. А потом этот же самый состав мы подогнали, посадили пассажиров. Там один вагон только поменяли", - сообщил представитель СКЖД.
Инцидент произошел около 15.00 мск субботы на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного участка Энем – Горячий Ключ. По данным СКЖД, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер – Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, его машина загорелась, но пожар потушили. Машинист и помощник машиниста получили травмы разной степени тяжести, 13 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь) на вокзале Краснодара.