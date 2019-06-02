Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд продолжил путь в Нижневартовск

На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019

© Фото : МЧС России На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019

КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Поезд Адлер - Нижневартовск, столкнувшийся с грузовиком в Адыгее, отправлен дальше по маршруту почти через сутки после аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"Пассажиров отправили вечером. Поезд ушел по маршруту. Уже нагоняет… Тем, кому нужна была медицинская помощь…, медики оказывали. А потом этот же самый состав мы подогнали, посадили пассажиров. Там один вагон только поменяли", - сообщил представитель СКЖД.