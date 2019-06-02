Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-02T11:57Z
https://ria.ru/20190602/1555185043.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155517/71/1555177113_0:0:3301:1857_1036x0_80_0_0_988dc0e7370b2a23723029e8b60f914b.jpg
РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Жители Дзержинска вышли на субботник, чтобы восстановить город после ЧП

Вчера, 11:57
517
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкРазбитые стекла в магазине "Пятерочка" в Дзержинске
Разбитые стекла в магазине Пятерочка в Дзержинске
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники администрации, волонтеры и обычные жители Дзержинска Нижегородской области утром в воскресенье начали работу по ликвидации последствий взрывов на заводе "Кристалл", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 89 человек - 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". По данным правительства региона, взрывной волной были выбиты стекла в 70 детских садах и 31 школе.
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 06:00
Власти рассказали о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске
"Сегодня с самого утра Дзержинск восстанавливают. Весь город встал. На субботнике работает практически вся администрация города, волонтеры, простые жители приходят. Наши крупные предприятия прислали своих сотрудников. Своих людей прислали и администрации нескольких районов Нижнего Новгорода, которые помогают в восстановительных работах", - рассказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, активная работа шла уже в субботу во многих школах города, пострадавших от взрывов.
"Даже не дожидаясь помощи администрации, директора школ сами организовали работы. На помощь пришли волонтеры и родители учеников. В нескольких школах даже вставили стекла сами. Сегодня несколько десятков волонтеров занимаются уборкой на соцобъектах, выносят разбитое стекло и мусор. В течение всего дня по всему городу будут работать ремонтные бригады", - рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что в первую очередь восстанавливают детские сады и школы.
"В четырех школах в понедельник будет проходить ЕГЭ, и именно эти школы за вчерашний вечер и ночь почти восстановили – ту часть зданий, где состоится экзамен, чтобы дети сдавали ЕГЭ спокойно", - подчеркнул собеседник агентства.
Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 01:46
Ущерб от взрывов на заводе в Дзержинске оценивается в миллионы рублей
По данным пресс-службы городской администрации, энергетики, которые работали в субботу и в ночь на воскресенье, восстановили нарушенное из-за взрывов электроснабжение двух поселков. "Электроснабжение поселка Пыра восстановили к девяти часам вечера, а поселок Свердлова - последние дома в частном секторе – подключили сегодня к утру. Другие инженерные системы у нас не были нарушены", - отметил собеседник агентства.
421000
Обсудить 0
Взрыв на заводе в ДзержинскеНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке
00:35Американские авианосец и бомбардировщик провели учения в Аравийском море
00:33Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США
00:25Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром
00:16Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
00:14Еще более 35 регионов перейдут на цифровое телевещание
00:12Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
00:03На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы
23:56Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
23:45Саакашвили показал, как живет в Киеве
23:36В Подмосковье во время драки зарезали мужчину
23:33Источник сообщил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
23:03На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник
23:00Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
22:58Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
22:41Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
22:33Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП
22:29В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины
22:23Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
22:09Боевики за сутки нарушили режим перемирия в двух сирийских провинциях
Лента новостейМолния