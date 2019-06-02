Жители Дзержинска вышли на субботник, чтобы восстановить город после ЧП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники администрации, волонтеры и обычные жители Дзержинска Нижегородской области утром в воскресенье начали работу по ликвидации последствий взрывов на заводе "Кристалл", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 89 человек - 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". По данным правительства региона, взрывной волной были выбиты стекла в 70 детских садах и 31 школе.

"Сегодня с самого утра Дзержинск восстанавливают. Весь город встал. На субботнике работает практически вся администрация города, волонтеры, простые жители приходят. Наши крупные предприятия прислали своих сотрудников. Своих людей прислали и администрации нескольких районов Нижнего Новгорода, которые помогают в восстановительных работах", - рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, активная работа шла уже в субботу во многих школах города, пострадавших от взрывов.

"Даже не дожидаясь помощи администрации, директора школ сами организовали работы. На помощь пришли волонтеры и родители учеников. В нескольких школах даже вставили стекла сами. Сегодня несколько десятков волонтеров занимаются уборкой на соцобъектах, выносят разбитое стекло и мусор. В течение всего дня по всему городу будут работать ремонтные бригады", - рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в первую очередь восстанавливают детские сады и школы.

"В четырех школах в понедельник будет проходить ЕГЭ, и именно эти школы за вчерашний вечер и ночь почти восстановили – ту часть зданий, где состоится экзамен, чтобы дети сдавали ЕГЭ спокойно", - подчеркнул собеседник агентства.