К инженерной разведке на заводе в Дзержинске привлекли Росгвардию

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пиротехнические расчеты Росгвардии привлечены к инженерной разведке на территории завода "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, опасная зона оцеплена по всему периметру на один километр от предприятия, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Для проведения инженерной разведки территории привлечены пиротехнические расчеты, в том числе Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, организовано оцепление опасной зоны, установленной в один километр от предприятия. Для мониторинга состояния воздуха в районе взрывов привлекались две мобильные лаборатории, в том числе Роспотребнадзора. Превышений содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

"Продолжается разбор завалов и конструкций разрушенных зданий, ведутся работы по остеклению жилых домов и социально значимых объектов", - отметил собеседник агентства.