В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП, в котором пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба Московского транспорта на своей странице в Twitter.
"Движение на Кутузовском проспекте восстановлено частично: одна полоса занята дорожными службами", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате этого происшествия движение в сторону центра было полностью перекрыто, "объезд осуществляется по двум полосам встречного направления.
Рейсовый автобус "Мосгортранса" столкнулся с тремя легковыми автомобилями на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей на западе Москвы, пострадали 6 человек. На помощь пострадавшим в ДТП вылетел вертолет Московского авиационного центра. По предварительной информации, вертолетом в больницу с места ДТП эвакуировали мужчину и женщину.