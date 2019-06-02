Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-02T11:19Z
https://ria.ru/20190602/1555184502.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Культура

Дочь и внучка Чарли Чаплина представят в Москве новый спектакль

Вчера, 11:19
84
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Виктория Тьере-Чаплин и Аурелия Тьере, дочь и внучка Чарли Чаплина, а также Джейми Мартинес представят спектакль "Колокольчики и заклинания" 2 июня на сцене театра им. Моссовета в рамках Чеховского фестиваля, сообщили в пресс-службе театрального форума.
"Колокольчики и заклинания" - третья совместная работа Виктории Тьере-Чаплин и ее дочери Аурелии. Ранее они создали спектакли "Оратория Аурелии" (2003), который был с успехом показан во всем мире сотни раз, и "Шепот стен" (2011), с которым они гастролировали во Франции, Италии, Бразилии, России.
В новом спектакле Виктории Тьере-Чаплин Аурелия предстанет в роли клептоманки. Она оказывается во власти предметов, которыми завладевает. Все эти предметы принадлежат некоему миру, имеющему свой разум. И вот вешалка вдруг принимается разгуливать по сцене, платье начинает танцевать, стулья и столы ускользают прочь, а через внезапно образующийся проем в стене появляются двое танцоров… Здесь странное тесно соседствует со сверхъестественным, здесь любой обман зрения способен заставить зрителей улыбнуться и погрузиться в мечтания. Здесь нет места благоразумию и логике.
"Все придумывает мама - ее идеи, постановка, декорации, - рассказала в интервью РИА Новости Аурелия. - Она берет свои сюжеты из жизни, каких-то событий, мечтаний… А я вхожу в ее рисунок и стараюсь наладить его под себя, стараюсь вжиться в него".
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра Валерий Фокин
17 мая, 03:22
На Дальнем Востоке покажут спектакли иностранных режиссеров
Аурелия отметила, что эта, третья совместная с Викторией работа, была для нее довольно сложной для вхождения, совсем что-то неизвестное для нее - диво-дивное, чудо-чудное, но она очень старалась.
Партнером Аурелии в этом спектакле выступает Джейми Мартинес, который участвовал во всех постановках Виктории Тьере-Чаплин. Мартинес - один из основателей танцевальной труппы Parsons Company, где является и постоянным исполнителем с 1985 года. Провел около 400 мастер-классов, в том числе и для знаменитой Джульярдской школы, создал ряд постановок. Мартинес - лауреат премии New York Dance and Performance Bessie Award.
Спектакли "Колокольчики и заклинания" пройдут на основной сцене театра имени Моссовета 2-6 июня.
Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы. РИА Новости – официальное информационное агентство фестиваля.
Адель Назарова в сцене из спектакля Пионовая беседка в рамках Международного театрального Чеховского фестиваля
14 мая, 16:00
Труппа из Шанхая представит свой спектакль на московском пруду
000000
Обсудить 0
КультураМосква
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства
00:54Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке
00:35Американские авианосец и бомбардировщик провели учения в Аравийском море
00:33Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США
00:25Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром
00:16Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
00:14Еще более 35 регионов перейдут на цифровое телевещание
00:12Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
00:03На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы
23:56Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
23:45Саакашвили показал, как живет в Киеве
23:36В Подмосковье во время драки зарезали мужчину
23:33Источник сообщил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
23:03На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник
23:00Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
22:58Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
22:41Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
22:33Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП
22:29В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины
22:23Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Лента новостейМолния