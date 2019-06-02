Дочь и внучка Чарли Чаплина представят в Москве новый спектакль

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Виктория Тьере-Чаплин и Аурелия Тьере, дочь и внучка Чарли Чаплина, а также Джейми Мартинес представят спектакль "Колокольчики и заклинания" 2 июня на сцене театра им. Моссовета в рамках Чеховского фестиваля, сообщили в пресс-службе театрального форума.

"Колокольчики и заклинания" - третья совместная работа Виктории Тьере-Чаплин и ее дочери Аурелии. Ранее они создали спектакли "Оратория Аурелии" (2003), который был с успехом показан во всем мире сотни раз, и "Шепот стен" (2011), с которым они гастролировали во Франции, Италии, Бразилии, России.

В новом спектакле Виктории Тьере-Чаплин Аурелия предстанет в роли клептоманки. Она оказывается во власти предметов, которыми завладевает. Все эти предметы принадлежат некоему миру, имеющему свой разум. И вот вешалка вдруг принимается разгуливать по сцене, платье начинает танцевать, стулья и столы ускользают прочь, а через внезапно образующийся проем в стене появляются двое танцоров… Здесь странное тесно соседствует со сверхъестественным, здесь любой обман зрения способен заставить зрителей улыбнуться и погрузиться в мечтания. Здесь нет места благоразумию и логике.

"Все придумывает мама - ее идеи, постановка, декорации, - рассказала в интервью РИА Новости Аурелия. - Она берет свои сюжеты из жизни, каких-то событий, мечтаний… А я вхожу в ее рисунок и стараюсь наладить его под себя, стараюсь вжиться в него".

Аурелия отметила, что эта, третья совместная с Викторией работа, была для нее довольно сложной для вхождения, совсем что-то неизвестное для нее - диво-дивное, чудо-чудное, но она очень старалась.

Партнером Аурелии в этом спектакле выступает Джейми Мартинес, который участвовал во всех постановках Виктории Тьере-Чаплин. Мартинес - один из основателей танцевальной труппы Parsons Company, где является и постоянным исполнителем с 1985 года. Провел около 400 мастер-классов, в том числе и для знаменитой Джульярдской школы, создал ряд постановок. Мартинес - лауреат премии New York Dance and Performance Bessie Award.

Спектакли "Колокольчики и заклинания" пройдут на основной сцене театра имени Моссовета 2-6 июня.