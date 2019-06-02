В Югре подросток сжег венки у Вечного огня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн — РИА Новости. Несовершеннолетний житель Нефтеюганска (ХМАО) сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю, о мотиве своего поступка он правоохранителям не рассказал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре.

Фотографии с места происшествия утром в воскресенье появились в местных сообществах в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как два сожженных венка лежат у памятника воину-освободителю в сквере Победы. По словам автора публикации, из-за инцидента пришлось вызывать пожарных.

В региональном управлении МВД отметили, что к акту вандализма причастен местный подросток, который никак не объясняет случившееся.

"Вчера сразу был задержан несовершеннолетний. К ответственности он привлечен не будет, но его поставят на учет в органы внутренних дел, так как не достиг 14-летнего возраста. Никаких объяснений (поступку) не дает", — сказал представитель УМВД.