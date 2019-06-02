Киев попросил надавить на Россию для выполнения решения морского трибунала

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием надавить на РФ для выполнения решения Международного трибунала по украинским морякам, сообщил глава ведомства Павел Климкин.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
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"Отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", - написал Климкин в микроблоге Twitter.
Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.