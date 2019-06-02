В результате трех взрывов на западе Кабула погиб один человек

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один человек погиб и 17 пострадали в результате череды взрывов в одном из районов на западе Кабула, сообщает телеканал 1TVNews.
Ранее сообщалось, что взрывное устройство взорвалось возле проезжавшего автобуса на западе города.
Как уточняет телеканал, магнитная бомба была прикреплена к автобусу, принадлежавшему одному из местных университетов.
"Первый взрыв произошел около 7.50 (06.20 мск) на улице Сило в полицейском районе 5", - передает телеканал со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.
В результате взрыва 10 пассажиров автобуса пострадали, один погиб.
Позже в этом же районе прозвучало еще два взрыва, в результате чего еще 7 человек получили ранения.
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