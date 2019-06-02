В результате трех взрывов на западе Кабула погиб один человек

Как уточняет телеканал, магнитная бомба была прикреплена к автобусу, принадлежавшему одному из местных университетов.

"Первый взрыв произошел около 7.50 (06.20 мск) на улице Сило в полицейском районе 5", - передает телеканал со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.

Позже в этом же районе прозвучало еще два взрыва, в результате чего еще 7 человек получили ранения.