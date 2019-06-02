Савченко заявила, что Порошенко "наработал" на трибунал

"И он (Порошенко. — Прим. ред.), и его окружение, в принципе, наработали уже на трибунал. <...> Потому что время было военное. <...> Порошенко нельзя позволить убежать, нельзя позволить системе выносить приговоры заочно. Он должен отвечать реально, потому что преступления очень реальные и очень кровавые", — отметила Савченко в эфире телеканала NewsOne,