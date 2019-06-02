Савченко заявила, что Порошенко "наработал" на трибунал

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Она подчеркнула, что существует очень много материалов, доказывающих его вину, которые "нельзя спрятать".
"И он (Порошенко. — Прим. ред.), и его окружение, в принципе, наработали уже на трибунал. <...> Потому что время было военное. <...> Порошенко нельзя позволить убежать, нельзя позволить системе выносить приговоры заочно. Он должен отвечать реально, потому что преступления очень реальные и очень кровавые", — отметила Савченко в эфире телеканала NewsOne,
На Украине возбудили уже пять уголовных дел против Порошенко. В частности, его подозревают в захвате власти и государственной измене. По мнению юриста Андрея Портнова, политика могут в ближайшее время заключить в СИЗО.
Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.