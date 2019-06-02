В Приамурье арестовали водителя автомобиля, столкнувшегося с микроавтобусом

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Суд арестовал 56-летнего водителя внедорожника, столкнувшегося в пятницу вечером с рейсовым микроавтобусом в Амурской области, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Госавтоинспекция сообщила в пятницу, что на федеральной трассе "Амур" внедорожник УАЗ, водитель которого, по предварительной информации, был пьян, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом SsangYong Istana, после чего микроавтобус съехал в кювет. В субботу УМВД по Амурской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения.

По данным СК, в результате аварии одна пассажирка автобуса скончалась. Водитель микроавтобуса и 10 пассажиров, включая четырех несовершеннолетних, получили различные травмы. По состоянию на 1 июня, в больнице оставалось 7 человек, двое из которых - мужчина и его 11-летний сын - в реанимации.