Медведев прокомментировал позицию Украины по Минским соглашениям

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Стремления Украины по возобновлению Минских соглашений сопровождаются устаревшей и "набившей оскомину риторикой", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой…" — сказал Медведев в интервью ВГТРК.

Глава российского правительства сказал, что "заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы", при этом в Москве не видят никаких действий и считают, что со стороны Киева было бы недальновидно отрезать каналы общения с Россией.

"У нас есть и, во-первых, сохраняющиеся дипломатические отношения, и министры периодически встречаются в тех или иных форматах", — добавил он.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией. В Москве, в свою очередь, выразили сожаление в связи с выходом Медведчука из переговорного процесса по Донбассу, пока неизвестно, с кем можно контактировать по данному вопросу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.