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РИА Новости

"Даже не аграрный придаток": Саакашвили оценил текущее состояние Украины

Вчера, 06:22
71343
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину на данный момент нельзя назвать даже "аграрным придатком" Европы.
"Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда, на Украине технологические циклы везде остановились", — сказал экс-президент Грузии.
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По его словам, в стране есть 130 "потрясающих" военных заводов, которые, однако, не производят новых технологий.
"Но при этом мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро. Аграрная страна в современном понятии — это не страна, как Украина. Аграрная страна — Голландия, которая, по-моему, размером с Одесскую область, и она производит больше всего на экспорт в Европе, потому что аграрные страны тоже технологичны. Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного цикла", — отметил Саакашвили.
Экс-президент Грузии также напомнил об оценках Всемирного банка, согласно которым Украина догонит Польшу через 50 лет, если та будет "стоять на месте", а Украина будет развиваться нынешними темпам.
В конце июля 2017 года экс-президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, после чего тот был выслан из страны. В конце мая экс-президент Грузии вернулся на Украину после того, как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении Саакашвили украинского гражданства.
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Ситуация на УкраинеМихаил СаакашвилиЕвропаВ мире
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) И опять заиграет до дыр заезженная годами пластинка с хитом - " Замерзнут". Банально и скучно господа.
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