"Даже не аграрный придаток": Саакашвили оценил текущее состояние Украины

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину на данный момент нельзя назвать даже "аграрным придатком" Европы.

"Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда, на Украине технологические циклы везде остановились", — сказал экс-президент Грузии.

По его словам, в стране есть 130 "потрясающих" военных заводов, которые, однако, не производят новых технологий.

"Но при этом мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро. Аграрная страна в современном понятии — это не страна, как Украина. Аграрная страна — Голландия, которая, по-моему, размером с Одесскую область, и она производит больше всего на экспорт в Европе, потому что аграрные страны тоже технологичны. Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного цикла", — отметил Саакашвили.

Экс-президент Грузии также напомнил об оценках Всемирного банка, согласно которым Украина догонит Польшу через 50 лет, если та будет "стоять на месте", а Украина будет развиваться нынешними темпам.