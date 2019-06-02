При ракетном обстреле в Сирии погибли трое военных

КАИР, 2 июн - РИА Новости. Три военнослужащих сирийской армии погибли, семь получили ранения в результате ракетного обстрела восточных предместий города Кунейтры со стороны Израиля, сообщило сирийское государственное агентство САНА.
Удар, по данным агентства, был нанесен в 04.10 по местному времени (совпадает с московским). Были запущены несколько ракет, помимо погибших и раненых, имеется материальный ущерб.
Ранее САНА сообщило о том, что ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска.
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе. Власти страны объясняют такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.