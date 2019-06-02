В Хабаровском крае четыре человека погибли при пожаре на даче

ХАБАРОВСК, 2 июн - РИА Новости. Трое детей и их бабушка погибли в ночь на воскресенье в результате пожара в дачном доме в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС России.
Отмечается, что сообщение о пожаре в дачном садовом некоммерческом товариществе "Дальневосточник" в районе села Смирновка Хабаровского района поступило в МЧС в ночь на воскресенье. Расстояние до ближайшей пожарной части - более 20 километров. Прибывшие пожарные установили, что горит деревянный одноэтажный дачный дом.
"В момент происшествия, по предварительным данным, в доме находилось семь человек. При пожаре удалось спастись 10-летней девочке, мужчина и женщина получили ожоги рук. Бабушке и трем ее внукам 7, 3 и почти 2 лет спастись не удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар на площади 70 квадратных метров потушили к утру.
"В настоящее время причины возгорания и все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, Следственного управления Следственного комитета РФ, ведется опрос очевидцев. Также специалисты Испытательной пожарной лаборатории проводят осмотр места пожара и сбор материалов для проведения пожарно-технической экспертизы. С родственниками и пострадавшими работу ведут психологи МЧС", - сообщает главк.