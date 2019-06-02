В Хабаровском крае четыре человека погибли при пожаре на даче

ХАБАРОВСК, 2 июн - РИА Новости. Трое детей и их бабушка погибли в ночь на воскресенье в результате пожара в дачном доме в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС России.

Отмечается, что сообщение о пожаре в дачном садовом некоммерческом товариществе "Дальневосточник" в районе села Смирновка Хабаровского района поступило в МЧС в ночь на воскресенье. Расстояние до ближайшей пожарной части - более 20 километров. Прибывшие пожарные установили, что горит деревянный одноэтажный дачный дом.

"В момент происшествия, по предварительным данным, в доме находилось семь человек. При пожаре удалось спастись 10-летней девочке, мужчина и женщина получили ожоги рук. Бабушке и трем ее внукам 7, 3 и почти 2 лет спастись не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на площади 70 квадратных метров потушили к утру.