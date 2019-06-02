ПВО Сирии сбила ракеты к югу от Дамаска

КАИР, 2 июн — РИА Новости. Силы ПВО Сирии поразили ракеты противника к югу от Дамаска, сообщило в воскресенье утром сирийское государственное агентство САНА.
Кто именно запустил ракеты по сирийской территории, агентство не уточняет.
САНА также сообщило, что в небе над южным пригородом сирийской столицы слышны взрывы.
Неоднократно удары по объектам в Сирии наносила Армия обороны Израиля. Последний раз это произошло на прошлой неделе. Власти страны объясняют такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.